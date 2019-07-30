2019-07-30T11:09:19+03:00
Общество

«Даша перестала видеть и ходить». Мама девочки с редкой болезнью просит помощи

Маленькая Даша из Перми может попасть в реанимацию
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: ДедморозимФото: Дедморозим
Изменить размер текста:

У Даши из Перми редкая болезнь. Буквально за несколько месяцев активная и жизнерадостная девочка потеряла возможность двигаться, видеть, глотать и даже дышать. У девочки начались приступы эпилепсии. Малышка не понимала, что происходит.

- Самое страшное в тот момент было то, что дочка не понимала, что с ней происходит. Вот она ходила, и вдруг не может встать, вот видела – и вот не видит. А тут еще приступы, которых Даша боялась как страшного сна. Она кричала постоянно, – рассказывает мама девочки Ольга.

Почти весь день девочки состоит из жизненно важных процедур. Чтобы девочка смогла дышать, ей необходим специальный прибор, который помогает выводить мокроту из бронхов и бережет Дашу от пневмоний. Без оборудования она не могла даже выйти из дома, чтобы погулять. Однако девочка растет и к специальному оборудованию нужны "запчасти".

Вы можете помочь Даше. Подробнее об этом по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков
Управление «А» центра спецназначения ФСБ отмечает 45 лет. С легендарным бывшим командиром «Альфы» Геннадием Зайцевым мы поговорили о том, чем фильмы отличаются от жизни
Новости 24
Филиал «ПМУ» – в лидерах турслета крайкома Росхимпрофсоюза
В ДТП под Волгоградом пострадали двое пермяков
В Перми начали ремонтировать улицу Пермскую
Приложение «Сбербанк Онлайн» 2019: как работает и как выполнить вход
Жителя Прикамья задержали за развращение 12-летней девочки
Верховный суд РФ поставит точку в споре пермских властей и владельцев НТО
Из-за «штурманского ралли» в Перми ограничат движение по улице Соловьева
«Приходили в форме газовиков». В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье приставы арестовали 12 машин «Яндекс.Такси»
Житель Красновишерска отправится за решетку за долг по алиментам
За полгода жители Прикамья пожертвовали почти 13 тысяч литров крови
Прямые рейсы из Перми в Прагу: «Уральские авиалинии» начали продажу билетов
В Пермском крае клещи покусали 3394 детей
Акция на газобетонные блоки: построй дом со скидкой
В Перми житель Московской области обокрал 19-летнего сотрудника кафе
«Душа болит!». Екатерина Шпица просит потушить пожар в Сибири
В Прикамье стартовала ярмарка одежды, обуви и текстиля от производителей из 14 регионов страны
"Ушел на работу в лес и пропал". В Прикамье разыскивают 30-летнего парня
Житель Прикамья выстрелил из ружья в сына сожительницы