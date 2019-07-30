«Даша перестала видеть и ходить». Мама девочки с редкой болезнью просит помощи

У Даши из Перми редкая болезнь. Буквально за несколько месяцев активная и жизнерадостная девочка потеряла возможность двигаться, видеть, глотать и даже дышать. У девочки начались приступы эпилепсии. Малышка не понимала, что происходит.

- Самое страшное в тот момент было то, что дочка не понимала, что с ней происходит. Вот она ходила, и вдруг не может встать, вот видела – и вот не видит. А тут еще приступы, которых Даша боялась как страшного сна. Она кричала постоянно, – рассказывает мама девочки Ольга.

Почти весь день девочки состоит из жизненно важных процедур. Чтобы девочка смогла дышать, ей необходим специальный прибор, который помогает выводить мокроту из бронхов и бережет Дашу от пневмоний. Без оборудования она не могла даже выйти из дома, чтобы погулять. Однако девочка растет и к специальному оборудованию нужны "запчасти".

Вы можете помочь Даше. Подробнее об этом по ссылке.