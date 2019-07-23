Жители Прикамья, пострадавшие от паводка, получат от 15 до 100 тысяч рублей компенсации

По данным МЧС, все территории, пострадавшие от паводка в Пермском крае, освободились от воды. Пришла пора подсчитывать убытки, которые нанесла жителям Прикамья «большая вода». Сейчас специальные комиссии оценивают причиненный материальный ущерб.

- Подтопленными оказалось 225 домохозяйств в Бардымском, Верещагинском, Гайнском, Кудымкарском, Оханском, Очерском, Сивинском и Юрлинском округах, - сообщили в пресс-службе краевой администрации. - Больше всего домохозяйств оказалось подтоплено в Коми-Пермяцком округе - 148.

Чтобы получить компенсацию, гражданам необходимо написать заявление на оказание материальной помощи в органы соцзащиты по месту жительства. Планируется, что выплаты будут произведены до 1 августа. Пока обратившихся за компенсацией 45 человек.

- Размер компенсационной выплаты зависит от степени повреждения, - пояснила заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе. - Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости (холодильник, плита, отопительный котел, насос для подачи воды, кровать, столы, стулья, шкафы для посуды и телевизор), то размер выплаты составит 50 тысяч рублей при частичной утрате и до 100 тысяч рублей при полной утрате имущества.

По домохозяйствам, в которых пострадали огороды или надворные постройки, размер компенсации определяется по факту ущерба, но не более 15 тысяч рублей на домохозяйство.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в отделы социальной защиты по месту жительства или связаться с сотрудниками по телефонам скорой социальной помощи:

129 (для стационарного телефона);

8-800-100-83-05 (для мобильного телефона);

8 (342) 240-46-23 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни).