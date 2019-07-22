2019-07-22T17:41:24+03:00
Происшествия

В Пермском крае отец пытался спасти сына из пожара, но оба погибли

Чтобы похоронить их, деньги собирали всем поселком
Алена ОВЧИННИКОВА
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Евгений был прекрасным семьянином и специалистом своего дела. Фото: архив Елены Цедрик.Евгений был прекрасным семьянином и специалистом своего дела. Фото: архив Елены Цедрик.
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18 июля ранним утром в частном пеноблочном доме на окраине поселка Рябинино Чердынского района начался пожар. Загорелся дом, где жила семья из четырех человек: жена Лариса, муж Евгений и 15-летние сыновья-близнецы: Егор и Семен. Родители - Лариса и Евгений работали в культурно-досуговом центре. Она – библиотекарем, он – звукооператором. Ребята учились в школе.

Свой дом муж и жена построили по программе «Молодая семья». Дом одноэтажный, но большой, рядом – летняя кухня и пристрой, где держали скотину.

- Когда начался пожар, все в доме спали, - рассказала директор культурно-досугового центра Елена Цедрик. – Отец с Егором в одной комнате, мама с Семеном в другой. Огонь шел из коридора, где стояли морозильные камеры. Возможно, одна из них вышла из строя и загорелась. Егор проснулся первым и разбудил всех. Лариса закричала, чтобы все выпрыгивали из окон.

Уже на улице Евгений спросил жену: «А Егор где?». Семен смог выбраться, а второго брата-близнеца нигде не было.

- Не знаю, его с нами нет, - ответила женщина.

Евгений бросился в горящий дом. Тела двух человек обнаружили пожарные уже после того, как потушили пламя. Евгений и Егор лежали рядом в такой позе, словно отец нашел сына и выносил его из пожара на руках.

- Не передать словами, что чувствуют сейчас Лариса, потерявшая мужа и сына, и Семен, потерявший отца и брата-близнеца, - продолжает Елена Цедрик. – Погибших похоронили в субботу на Рябининском кладбище. На погребение деньги собирали всем поселком. Поминки организовала школа.

Сейчас погорельцы живут в летнем домике, который чудом уцелел из-за того, что во время пожара ветер был в другую сторону. В любом случае семье нужна материальная помощь. От их дома остались одни только стены. Если вы можете помочь, переведите посильную сумму на счет 2202 2002 6717 4520 (Лариса Алексеевна Р.)

- Причины возгорания пока устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На ликвидацию пожара привлекались 7 единиц техники и 26 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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