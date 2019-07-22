Тепло и грозы. Синоптики рассказали, каким будет конец июля в Пермском крае

По прогнозам синоптиков предстоящая неделя впервые с начала лета будет в Пермском крае стабильно теплой. Причина этого - устойчивый антициклон над Полярным Уралом. Поэтому затоков холодного воздуха в регион не ожидается.

Предварительно в понедельник, 22 июля, и вторник, 23 июля, днем на большей части края ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В Пермском крае температура воздуха в понедельник составит +20…+25 градусов, во вторник будет чуть прохладнее.

В Перми в понедельник днем до +24, во вторник до +22 и грозы возможны в оба дня.

В понедельник грозы наиболее вероятны ближе к вечеру, а во вторник они будут идти большую часть дня. Из-за более облачной погоды вторник будет прохладным, возможно температура не превысит +20 градусов.

Правда, грозы не будут такими сильными как на прошлой неделе

В среду, 24 июля грозы еще возможны, но температура воздуха будет постепенно повышаться: днем до +22...+27.

В четверг, 25 июля, и пятницу, 26 июля, в связи с усилением влияния антициклона с севера, осадки менее вероятны. В крае потеплеет до +23...+28, а в Перми до +25...+27.

- В целом неделя прогнозируется на 1 градус теплее нормы, по осадкам около нормы, - говорит инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Насчет погоды в выходные пока есть некоторая неопределенность: возможно похолодание на севере края и дожди с грозами в южной части, при сохранении того же температурного фона +22...+27 в дневные часы.