2019-07-22T08:50:27+03:00
Происшествия

«Могло подвести здоровье». В Перми гибелью инженера-диспетчера в шлюзах занялись следователи

Они выясняют, когда погибший мужчина последний раз проходил медосмотр
Алена ОВЧИННИКОВА
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Место происшествия. Фото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.Место происшествия. Фото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
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Трагедией на шлюзах «Администрации Камского бассейна внутренних водных путей» занялись следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, в 05.50 утра 19 июля инженер-диспетчер гидротехнических сооружений и судоходства филиала ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» находился у ворот западной нитки Пермского шлюза и упал в заполненную водой камеру шлюза.

Через пару часов коллеги начали искать его, но найти нигде не смогли. Чтобы понять, что могло произойти, они стали просматривать камеры видеонаблюдения. На запись попал момент, как 49-летний мужчина упал вниз.

Тело утонувшего инженера-диспетчера обнаружили лишь к вечеру пятницы. Дело в том, что спасатели, прибывшие на место, провели водолазные спуски, но они прошли безрезультатно. Было принято решение о спуске воды из четырех шлюзов. В итоге около 22.00 вечера спасатели подняли на поверхность тело и передали его полиции.

- По факту случившегося Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе. – Следователи провели осмотр места происшествия, запросили должностные документы, сведения о прохождении медосмотров работником, просмотрели записи камер видеонаблюдения. Для установления причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза, а также выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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