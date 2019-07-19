Seasons в Хохловке: четыре фестиваля на одной площадке

27 и 28 июля на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» состоится большой летний фестиваль Seasons.

Впервые этот городской семейный фестиваль прошел в Москве в 2004 году. И вот юбилейный, 15-й, состоится в Пермском крае. Впервые за 15 лет Seasons объединит на одной площадке сразу четыре фестивальных проекта: «Дизайн-субботник», More Amore, «Большие гости» и «Детские люди».

- Фестивали Seasons проходили в Хабаровске, Красноярске, Челябинске, но только в Перми в честь юбилея мы соединили все четыре формата на одной площадке, - рассказала Алена Селезнева, директор региональных фестивалей Seasons Project. - Все фестивали очень разные. «Дизайн-субботник» объединит промышленных дизайнеров и ремесленников. При этом делаем упор на экологию, говорим о темах этического подхода к ресурсам земли, зеленого дизайна, разумного потребления и натуральных продуктов. More Amore - это своеобразный пикник в городе, где много музыки и танцев. В Москве мы обычно объявляем дресс-код «тельняшки». И когда начинается фестиваль, видим, как в сад идет целый поток людей в тельняшках. А для Перми мы предлагаем дресс-код «все в белом». На зеленой лужайке Хохловки будет хорошо смотреться белый цвет.

More Amore - территория музыки и уличного театра. На сцене соберутся музыканты и группы из Москвы, Краснодара, Перми и Вильнюса.

- Мы решили, что в программе должны принять участие музыканты, которые были бы созвучны времени и месту - лету и просторам Хохловки, -объяснила музыкальный продюсер фестиваля Дарья Шадрина. - Также важно, что большинство музыкантов приедет со своими новыми альбомами и песнями. «Сансара», Дельфин, Алина Орлова, Zerolines, Zventa Svetana - все представят премьеры, песни, которые еще никто не слышал. На фестивале выступят две пермские команды: 3000K и уже хорошо известные в Перми Gnoomes. У нас был выбор - в Перми много хороших групп. Не будем загадывать, но хочется надеяться, что история Seasons в Перми может продолжиться, и мы сможем пригласить и других пермских музыкантов.

Музыкантов можно будет увидеть не только на сцене. Отдельная часть программы фестиваля - творческие встречи, которые дадут возможность пообщаться с музыкантами лично.

Группа Gnoomes расскажет про то, как они записали в Перми свой первый альбом и отправились в европейский тур. Творческую встречу проведет Саша Гагарин - поэт, музыкант, лидер группы «Сансара». Выступят с рассказом участники группы OQJAV. Музыкант и продюсер Олег Нестеров расскажет про свое вдохновение для творчества, а также его «доноров и вампиров».

Фестиваль «Большие гости» посвящен еде. Там будет открыт фудкорт с новыми гастрономическими проектами Перми - длинный стол, за которым можно будет дружно усесться и перекусить. На проект приедет Иван Дубков – шеф-повар модного московского ресторана «Рихтер», который расскажет, как совместить культуру здоровой еды и высокий ресторанный уровень.

А фестиваль «Детские люди» - это активные игры на траве, большие конструкторы, «арт-забор» и костюмированные шествия. Московский театр «Снарк», лауреат «Золотой маски», представит интерактивные спектакли для детей разных возрастов. Это «Ухти-тухти» для малышей и «Как стать художником» для детей постарше.

Международный проект «Картония» покажет свой интерактивный перформанс «Оркестр Картонии», который уже побывал на фестивалях во Франции, Великобритании и вошел в программу Фестиваля уличных театров в Архангельске. На поляне пройдет шоу воздушных змеев от cоздателей старейшего и крупнейшего фестиваля воздушных змеев «Пестрое небо».

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

27 и 28 июля, с 11.00 до 22.00 (0+)

Билеты: на один день - 450 рублей, на два дня - 650 рублей.

Как добраться:

На рейсовом автобусе №340. Из Перми, от остановки «Улица Попова», автобус будет уезжать в 7.35, 9.55, 11.30, 12.25, 13.20, 14.30, 15.30, 16.00, 17.00, 18.35, 20.00. Время отправления из Хохловки: 9.15, 11.30, 13.00, 13.50, 15.20, 16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 22.10.