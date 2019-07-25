Семейная концепция автомобильной марки SKODA на Урале

Летние деньки в июле жителей Перми не балуют. Однако в эти выходные солнце все же заглянуло на одну из городских площадок – возле ТЦ «Спеши Love». Именно там расположился мультимедийный внедорожный тест-драйв ŠKODA EXPERIENCE.

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Город будущего глазами ŠKODA был представлен трассой, полной городских и внедорожных препятствий, и площадками для интеллектуального и городского тест-драйва. А для после знакомства с моделями автомобилей, все гости площадки могли разместиться в уютном лаундж-куполе, где посетителей ждали фото-зона, игровые приставки, кофе и аквагримм для детей.

Сесть за руль – лучше любой рекламы

При входе на площадку можно было сразу встретить консультантов, которые предлагали помочь с выбором, чем можно заняться на локациях импровизированного городка. В основном, первое, куда шли гости, - это записываться на тест-драйв. Чтобы сесть за руль, необходимо было предоставить права, иметь водительский стаж не менее 2 лет, заполнить небольшую анкету, получить брендированный браслетик и жевательные мармеладки в виде цветных медвежат, после чего – ждать, когда появится возможность «оседлать» ŠKODA KODIAQ. Кстати, записаться на тест-драйв можно было и заранее через предварительную анкету на сайте дилера.

Что же ждало водителя на специально оборудованной off-road трассе? Она состояла из нескольких препятствий, с которыми водитель может столкнуться в реальной городской среде и на бездорожье.

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Первыми на тестовой трассе поджидали искусственные неровности, имитирующие «терку» в месте проведения асфальтных работ или расчистки снега грейдером. Здесь можно было ощутить, что подвеска ŠKODA KODIAQ позволяет практически не чувствовать вибраций, возникающих при движении по этим барьерам.

Далее следовало испытание кочками: на автомобиле нужно было проехать несколько высоких бугров, на которых местами заднее колесо провисало в воздухе. Но благодаря полному приводу и мощному двигателю автомобиля, можно было снова удостовериться, что за рулем такого внедорожника эта преграда также не вызовет у автомобилиста проблем.

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Ключевым элементом off-road трассы стал подъем в гору под углом 25 градусов и проезд на высоте 4 метров с боковым уклоном более 35 градусов, имитирующим езду по сложному горному серпантину. Внешне это выглядело как горки в парке аттракционов. Съезд с большим боковым креном позволил тестировщикам оценить преимущество высокого клиренса и геометрии автомобиля, открывающий перед водителем почти безграничные возможности.

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Ну, а в конце внедорожного тест-драйва гости заезжали под 14-метровый шатер, под куполом которого развернулась мультимедийная проекция 360. Механика простая: сидящие в салоне недвижимого автомобиля благодаря VR-иллюзии отправляются на KODIAQ в виртуальное путешествие по живописным уголкам планеты, ловко маневрируя на трассе подвесного моста, в тоннеле, по горной узкой дороге.

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Неудивительно, что по завершении тест-драйва гости выходили с детским восторгом в глазах, как после захватывающего аттракциона или просмотра инновационного блокбастера.

Кстати, семейная концепция марки прослеживалась везде. На тест-драйв можно было взять специально подготовленные для малышей детские кресла и даже специальные лицензированные ремни для домашних животных, которыми можно пристегнуть хвостатых во время поездки. Для четвероногих друзей на площадке также были установлены поилки, где они спокойно могли утолить жажду.

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ŠKODA со всех сторон

Для знакомства с брендом ŠKODA на открытой площадке расположились автомобили разных моделей и версий. На трассе тест-драйва были бензиновые, дизельные и спецверсии статных KODIAQ.

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В экспо-зоне выставили OCTAVIA и RAPID, а также спецверсии SUPERB Sportline и KODIAQ Hockey Edition. Все модели были с интересом встречены публикой, редкий посетитель отказался от возможности заглянуть в салон и лично оценить комфорт, посидев на водительском или пассажирском кресле.

Отдельно стояла насыщенная OCTAVIA 60 Special Edition. В этом году легендарной OCTAVIA - сердцу бренда ŠKODA - исполнилось 60 лет. К знаменательной дате, которая вызывает заслуженную гордость производителя, выпущена OCTAVIA с юбилейным набором опций в оригинальном изумрудно-зеленом цвете.

На интеллектуальном тест-драйве можно было познакомиться с функциями овервью, автоматической автомобильной параллельной парковки и smartlink, которая позволяет спрягать свое мобильное устройство со штатной мультимедийной системой ŠKODA по одному из трех протоколов - Android Auto, Apple CarPlay или MirrorLink.

Будущее наступило

Под закрытым куполом зоны отдыха были выставлены турбированный двигатель и коробка передач KODIAQ. Автолюбители могли задать свои вопросы представителю Академии ŠKODA, эксперту, знающему все про сборку и эксплуатацию «сердца автомобиля».

Удивил организатор в этом году интерактивной диджитал-панелью - специальным конфигуратором 3D. В режиме онлайн на экране в несколько касаний можно создать свой автомобиль мечты с подходящими характеристиками и опциями: подобрать модель, цвет, технические особенности, выбрать диски, интерьер и т.д. На этой же панели можно было посмотреть через систему «автомобили в наличии» доступность выбранного варианта у дилеров в Перми и даже забронировать машину прямо со стенда на сутки без предоплаты.

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Стать владельцем автомобиля марки ŠKODA в Перми вы можете благодаря официальному дилеру бренда в Перми – компании «Прага Моторс» на шоссе Космонавтов, 361.

Кстати, этот дилерский центр предлагает приобрести новый ŠKODA RAPID с выгодой 10% по государственным программам «Первый или семейный автомобиль» можно уже сегодня. Все условия можно уточнить у наших менеджеров по продажам в салоне или по телефону 8 (342) 214-40-00.