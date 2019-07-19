2019-07-19T08:54:49+03:00
Происшествия

Помогите найти пропавших девочек: из детского лагеря сбежали две девочки из Пермского края

Одну пропавшую нашли
Лилия Абибулаева
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Фото: ПСО "Поиск пропавших детей"Фото: ПСО "Поиск пропавших детей"
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В Пермском крае ищут двух школьниц. 16-летняя Валерия Панфилова и 13-летняя Лена Плотникова пропали 18 июля из лагеря «Заря» в Удмуртии. Обе девочки жительницы Краснокамска.По сообщению ПСО «Поиск пропавших детей», подростки могли уехать в Краснокамск.

Утром 19 июля волонтеры сообщили, что одна девочка найдена. Она жива и здорова.

Известно, что обе девочки - воспитанницы Краснокамского детского дома.

Поиски второй продолжаются

Приметы Плотниковой Алены:

Рост около 160 см., худощавого телосложения, волосы короткие темно-русого цвета.

Была одета: черная футболка с надписью «Slipknot», черные джинсы, кроссовки бирюзового цвета.

Всем кто видел или если известно местонахождение Валерии и Алены, звонить по т.241-36-40, 8(951) 92-73-110, 8(919) 45-33-130 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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