2019-07-18T15:24:26+03:00
Общество

Плата за проезд в пермских автобусах и трамваях может вырасти до 28 рублей

В Перми подготовили проект тарифного меню на общественном транспорте
Андрей МАТЛИН
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Красные автобусы требуют "красных" цен?Красные автобусы требуют "красных" цен?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Рабочая группа по подготовке нового тарифного меню, созданная в феврале при городской администрации, обнародовала предложения по изменению стоимости и вариантов оплаты проезда на городских автобусах и трамваях. Предполагается, что новая система заработает с 2020 года.

- В Перми, по проектным расчетам, стоимость разового билета за наличный расчет составит 28 рублей, за безналичный - 24 рубля, - сообщили в городском департаменте дорог и транспорта. - Эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа.

Для сравнения авторы проекта нового тарифного меню приводятся данные по городам округа.

- Разовый билет за наличный расчет в Самаре сегодня стоит 28 рублей, за безналичный там предлагают установить цену в 23 рубля, в Казани - 27 рублей и 25 рублей, в Нижнем Новгороде - 28 и 26 рублей, соответственно, - сообщили в мэрии.

Как видим, покупать билет за «электронные» деньги будет намного выгоднее, чем за наличные. Также рабочая группа предложила с 2020 года использовать несколько видов проездных: на сутки, месяц, квартал и год.

- Чем больше пассажир ездит, тем ниже для него становится цена одной поездки, - объяснили суть предложений в городском департаменте дорог и транспорта. - При этом сохранится действие льготных проездных документов для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов. После введения в действие в 2020 году нового тарифного меню у пассажиров появится возможность самостоятельно выбирать варианты оплаты проезда для экономии личных денежных средств, а также пользоваться правом бесплатной пересадки на всех пермских автобусных и трамвайных маршрутах в течение определенного времени.

Напомним: последний раз цены на проезд в общественном транспорте в Перми меняли в 2015 году: тогда стоимость билетов выросла с 13 до 16 рублей, а в декабре ее увеличили до нынешних 20 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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