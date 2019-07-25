«Уходи отсюда. Это памятник архитектуры». В Перми чиновница запинала ногами спящего бомжа

- Я сказала быстро уходи отсюда, собирайся и уходи, - кричит женщина и пинает по ногам лежащего на ступеньках бездомного.

Тот с трудом пытается сесть, что-то перебирает в руках, но потом снова ложится.

Видео, на котором пермская чиновница выгоняет бомжа ногами, сняли наши коллеги из газеты «Аргументы и Факты-Прикамье».

"Уходи хоть куда!" В Перми чиновница испинала ногами бездомного инвалида. 00:00 00:00

- Я шла на обед и увидела, как из здания Росреестра вышла женщина с телефоном, подошла к парапету на углу дома и начала жестко будить спящего там бездомного, - рассказала редактор Марина Масленникова. – Она пинала его ногами и кричала: «Просыпайся, уходи!». За бездомного начали вступаться прохожие, но женщина агрессивно отвечала, что в здании из-за него невозможно находиться.

Дом в центре Перми, на ступеньках которого притулился поспать бездомный бомж – памятник архитектуры. Ранее он принадлежал купчихе Марии Барановой, сейчас в нем располагается краевой Росреестр.

Лето. Тепло, окна раскрыты и тут в помещение, где работают женщины, начал проникать неимоверный запах немытого тела

В центре Перми женщина пинает бездомного Видео: АИФ-Прикамье.В центре Перми женщина пинает бездомного

Первое, что сделали сотрудницы – закрыли окна, затем позвонили во все оперативные службы, но когда многие отказались приехать на помощь, чиновницы «делегировали» самую отважную начальницу отдела, чтобы прогнать прочь источник неприятного запаха.

- Я не знаю, куда ты пойдешь: на вокзал или куда еще, собирайся и уходи! Уходи отсюда! – продолжала пинать бомжа чиновница, а потом обратилась к автору видео. - Зачем вы это снимаете? Вы понимаете, он задушил всех девочек, у нас невозможно дышать! А это памятник истории и архитектуры.

Здание, где чиновница пинала мужчину, находится в самом центре Перми. Фото Василия Вахрина.

- Я сделала ей замечание, что все равно нельзя так к человеку относиться, в каком бы состоянии он ни находился, - продолжает Марина Масленникова. – «А что нам делать? От него все службы отказались» - ответила она.

Но оказалось, что не все.

- После того, как в дежурную часть поступило сообщение о лежащем у здания мужчине, на место выехали сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Когда они приехали на место, никого уже не было.

Сотрудников полиции мы встретили у Росреестра и на следующий день после происшествия. Они пришли с проверкой, но агрессивной чиновницы на месте не было.

- Уголовное дело возбуждать будете? – спросили мы.

- Да нет, ничего страшного же тут не произошло, пока проводим проверку, - ответил полицейский.