«Помогите найти маму с ребенком!» В Перми пропали 32-летняя женщина и 5-летний мальчик

Тех, кто слышал крики о помощи, был свидетелем какой-то ссоры или знает хоть что-то о пропавших - всех просят связаться с ними пермские следователи. Откликнуться просят и владельцев оборудованных видеорегистраторами автомобилей, которые проезжали вечером 5 июля в районе дома на улице Чердынской, 18.

Именно там в последний раз видели 32-летнюю Юлию Размахнину и ее 5-летнего сынишку Андрея. Они шли от мини-рынка в направлении остановки «Нагорный».

- 16 июля в следственный отдел по Ленинскому району Перми следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю поступило сообщение о безвестном исчезновении Юлии Викторовны Размахниной и ее сына Андрея, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Просим откликнуться водителей транспортных средств, в том числе оборудованных автомобильными регистраторами, которые находились 5 июля этом районе, а также тех, кто были очевидцами конфликтных ситуаций либо слышали крики о помощи или же располагают любыми иными сведениями о пропавших без вести. Конфиденциальность гарантируется.

Фото: «Поиск пропавших детей – Пермь и Пермский край».

Женщина была одета в синие джинсы, красную кофту типа толстовки, светло-голубую куртку без рукавов с капюшоном, кроссовки, с собой у нее была сумка из кожзаменителя черного цвета. Ребенок был одет в синие джинсы, куртку, кроссовки, красную бейсболку.

Информацию о пропавших распространили на своей странице ВКонтакте волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей – Пермь и Пермский край»

Обращаться по телефонам: 8-(342)-218-88-02, 8-(342)-249-54-55 или «02».