«Рогатые грустно дремлют на приколе». В Перми обсуждают, что делать с ненужными никому троллейбусами

- Смотрите, какие они грустные! – пишут друг другу пермяки, пересылая посты с фотографиями троллейбусов, стоящих без дела в троллейбусном депо. – Они не могут без работы. Им жаль расставаться с Пермью.

Как мы уже писали, 30 июня по пермским улицам прошли последние из могикан – троллейбусы маршрутов №1 и №5. Больше по краевому центру рогатые бегать не будут. В мэрии посчитали, что этот вид транспорта для Перми нерентабелен, и его решили заменить автобусами.

И куда нас теперь?Фото: Андрей МАТЛИН

И вот теперь троллейбусы томятся без дела в троллейбусном депо. Какая судьба их ждет?

- Это должны решить депутаты пермской городской Думы на своем заседании в августе, - сообщили в МУП «Горэлектротранс». – Пока рассматривается вариант отправки части из них в Березники, где городской электротранспорт продолжит бегать, а также за пределы Пермского края.

Предложение насчет передачи отслуживших свое пермских троллейбусов березниковцам ранее высказали в краевом правительстве. Причем, там предложили передать их в город калийщиков бесплатно. Мол, раз федерация выделила Перми почти полмиллиарда на обновление автобусного парка, то мы тоже обязаны сделать «красивый жест». Речь в данном случае идет о 15 более-менее новых троллейбусах - из тех 97, которые стоят на балансе пермского «Горэлектротранса».

Теперь уже историческое фото: 30 июня 2019 года, последний троллейбус на пермском маршруте.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но поскольку имущество это мунициапальное, решение о безвозмездной передаче должны принять в городской Думе. Скорее всего, его и примут. А куда денутся остальные пермские троллейбусы? В числе тех, кто может быть в них заинтересован, назвался также муниципалитет Нижнего Новгорода.

- Но конкретные переговоры с нижегородцами пока не проводились, - сообщили в «Горэлектротрансе».

Впрочем, технически исправных троллейбусов сейчас осталось в Перми только 34. Остальные нуждаются в капитальном ремонте или вовсе не на ходу, и их, скорее всего, спишут.

Мы готовые еще послужить.Фото: Андрей МАТЛИН

А пока троллейбусы грустят в своем троллейбусном депо, вызывая у пользователей пермских соцсетей ностальгические нотки.