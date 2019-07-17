Сколько стоит в Перми проверить клеща

- Мою маму укусил клещ, - позвонила в редакцию «КП» пермячка Марина. – Мы вытащили клеща, и я отправилась в лабораторию, чтобы сдать его на исследование. А там с меня потребовали более тысячи рублей. Совсем недавно эта услуга была бесплатной. Почему же сейчас такие деньги за нее дерут?

- С прошлого года у нас все анализы стали платными, - ответили «Комсомолке» в лаборатории на улице Восстания. – Исследование на четыре инфекции – 1300 рублей, на две – 800 рублей. Достать клеща – 80 рублей.

В лаборатории на улице Лебедева цены чуть дешевле. Исследование клеща на четыре инфекции - клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз – стоит 1045 рублей, только на энцефалит и боррелиоз – 420 рублей. Есть льготы – для детей и инвалидов 1-й и 2-й группы исследование на четыре инфекции стоит 900 рублей. Зато удаление клеща здесь бесплатное.

А в лабораториях «Философии красоты и здоровья» исследовать кровососа на четыре инфекции стоит 960 рублей, на две – 670 рублей. За удаление клеща берут 150 рублей.

- В систему обязательного медицинского страхования услуга по исследованию клещей никогда не входила, - прокомментировали «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Пермского края. – Лечение и иммунопрофилактика клещевого энцефалита – бесплатны, так же, как и вакцинация детей и людей из групп риска. А исследования клеща не входят в программу госгарантий и оплачиваются за счет личных средств граждан.

Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, с начала сезона в лаборатории Прикамья обратилось 16377 человек, пострадавших от укусов клещами, в том числе 3088 детей. За предыдущую неделю жертвами клещей стали 989 человек.

- Показатели характерны для весенне-летнего сезона клещевой активности и не превышают пределов многолетних максимальных значений, - уточнили в ведомстве.

Полтора процента исследованных клещей были заражены клещевым вирусным энцефалитом и более 39 процентов – боррелиозом.

Где в Перми можно исследовать клеща

Пермская краевая клиническая инфекционная больница, лаборатория клинической иммунологии

ул. Восстания, 39, тел. 267-56-84.

В будни с 8.00 до 19.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.30, без обеда.

Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае,

ул. Лебедева, 26, тел. 260-28-69.

В будни с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 21.00, без обеда.

Медицинский центр «Философия красоты и здоровья»

ул. Механошина, 15, тел. 201-02-19;

ул. Запорожская, 1, тел. 241-74-17;

ул. Лодыгина, 26, тел. 242-80-99;

ул. Попова, 57, тел. 236-35-88;

ул. Бр. Игнатовых, 7, тел. 261-66-40;

ул. Веденеева, 82, тел. 275-09-99;

ул. Молдавская, 8, тел. 275-71-45;

ул. КИМ, 64, каб. № 400, 4 этаж;

ул. Ивана Франко,46, телефон (342) 267-47-64;

ул. Целинная, 43/1, тел. 201-31-96;

ул. Лядовская, 127, тел. 201-32-49;

ул. Постаногова, 7, тел. 267-58-88;

ул. Маршала Рыбалко, 35,тел. 252-96-26.