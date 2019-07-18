2019-07-18T10:17:57+03:00
Общество

Пять участников проекта «Смогу жить сам» получили дипломы об окончании учебного курса

Теперь самостоятельности в их жизни станет больше
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Фото на память.Фото на память.
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В учебной квартире проекта «Смогу жить сам» состоялся настоящий выпускной. Дипломы о прохождении курса получили пять участников проекта.

Учебная программа рассчитана на 6 месяцев, но, как отметила педагог проекта Карина Матюх, каждый участник осваивает ее в индивидуальном темпе и поэтому сроки пребывания на проекте варьируются. В учебную программу включены занятия с психологом, обучение в ремесленных мастерских и освоение социально-бытовых навыков – уборки, приготовления обедов, стирки, планирования бюджета, взаимодействия с людьми.

Мы теперь готовы к самостоятельной жизни.

Мы теперь готовы к самостоятельной жизни.

На мероприятии были все традиционные атрибуты праздника – шары и цветы, поздравления педагогов и гостей, трогательные и теплые пожелания от учеников выпускникам. В программу были включены конкурсы, индивидуальные награждения за успехи, танцы, и, конечно, праздничное чаепитие с тортом. Приятным сюрпризом для ребят стали альбомы с фотографиями, в которых разместились снимки с памятными событиями – ведь их было так много за месяцы, проведенные в проекте! Такой альбом получил каждый выпускник, а общим подарком для дома стал сертификат на приобретение бытовой техники. Так ребят поздравил партнер проекта – застройщик «СтройПанельКомплект».

Очень важно, что помимо существенного прогресса в самостоятельности и учебной деятельности, ребята обрели здесь настоящую дружбу и поддержку друг в друге. Выпускники делились планами на будущее, и у каждого из них обязательным пунктом звучит дальнейшее трудоустройство. Мечты у всех разные, но мы точно знаем, что полученные навыки социализации помогут ребятам успешно воплотить их в жизнь!

Учебная программа проекта рассчитана на 6 месяцев.

Учебная программа проекта рассчитана на 6 месяцев.

Напомним, проект «Смогу жить сам» реализуется в Пермском крае с августа 2018 года, под эгидой Министерства социального развития, при участии благотворительного фонда «Деревня Светлая» и АО «СтройПанельКомплект». Проект направлен на социальную адаптацию людей с ментальными нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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