Выпускники Прикамья, набравшие по 100 баллов, рассказывают, как они готовились к ЕГЭ

В этом году 104 прикамских выпускников написали ЕГЭ по разным предметам на 100 баллов. Причем шестеро из них получили наивысшую оценку не по одному предмету. Для таких учащихся впору вводить звание «мультистобалльник».

«Готовиться к экзамену помогала кошка Мотя»

Светлана Мещурова.

Светлана Мещурова, выпускница школы №1 Соликамска, набрала 100 баллов сразу по трем предметам - по русскому, физике, химии. По четвертому предмету - математике - до наивысшего результата ей не хватило всего-то шести баллов.

- Я не сидела день-деньской за учебниками, - смеется Светлана. - Хватало времени и с подружками пообщаться, и спортом позаниматься. Настроиться на успешную сдачу экзаменов мне помогала наша кошка Мотя. Лежала рядом, мурлыкала, а я спокойно сидела и занималась. Сдавать химию меня вдохновила моя мама - она химик, работает на Соликамском магниевом заводе. Благодаря ей я знаю, как много хорошего и полезного может дать людям эта наука. Поэтому собираюсь пойти по ее стопам!

«Надеялась на 100 и получила 100!»

Анастасия Прокошева

Анастасия Прокошева, выпускница пермской гимназии №31, сдала на 100 баллов русский язык и литературу.

- Подготовка проходила у нас в школе, и этого мне хватило, - рассказывает она. - Родители мне не нанимали репетиторов, готовилась сама. Мне в этом помогли учителя. Отдельное спасибо учительнице русского и литературы, которая подготовила меня так, что я сдала на 100 баллов! Когда я вышла с экзамена по литературе, то чувствовала, что написала все, что хотела, что у меня все идеально. Я надеялась на 100 - и у меня 100!

«Химия – мой любимый предмет!»

Юлия Ильина.

Юлия Ильина, выпускница пермского лицея №1 получила по 100 баллов за русский язык и химию.

- Я была уверена в своем результате с самого начала, - говорит она. - Конечно, я серьезно готовилась и рассчитывала на высокий результат, но когда узнала, что за химию мне поставили 100 баллов, то даже расплакалась! Сидела и не могла справиться с эмоциями целый час. Химия - мой любимый предмет, но он довольно сложный, и приходилось тратить много времени, чтобы разобраться с тонкостями тех или иных формул. Но, я думаю, если захотеть, любой предмет можно изучить хорошо, было бы желание и упорство.

«У меня все получилось!»

Дмитрий Улитин.

У Дмитрия Улитина, выпускника пермской школы №146, 100 баллов по математике и информатике.

- Готовился я к ЕГЭ с учителями в школе, - поделился он. - Дополнительно решал задания с сайта fipi.ru. Я не раз участвовал в олимпиадах и понял, что часто ошибаюсь из-за невнимательности. Поэтому медленно и аккуратно читал каждое задание, выполнял его и потом еще раз перечитывал условие, проверяя, ту ли задачу я решил. За день до экзамена перечитывал рекомендации проверяющих, смотрел примеры оформления работ. И все получилось!