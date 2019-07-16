«УРАЛХИМ» помог пермякам найти пункты приёма вторсырья

В Пермском крае создано бесплатное мобильное приложение, которое показывает ближайшие места сбора таких видов вторсырья, как пластик, макулатура и батарейки. Это уникальный для России опыт.

Ежегодно жители Пермского края производят около 1 млн тонн бытовых отходов. Значительная их часть – это ресурсы, которые можно вторично перерабатывать. Однако сегодня лишь 2% мусора используется как вторсырьё. Остальное отправляется на захоронение на мусорных полигонах.

Помочь сохранить природу родного края могут сами жители. Куда отнести перерабатываемые отходы – покажет бесплатное приложение для смартфона «Чистая Пермь». Оно определяет геопозицию пользователя и предлагает ближайшие пункты приёма вторсырья. На карте Пермского края их отмечено уже более 800. Есть и такие, где отходы принимают за деньги. Для пользователей предусмотрена возможность сообщать о новых пунктах приёма вторсырья, оставлять комментарии.

Инициатором разработки приложения для населения о пунктах приёма перерабатываемых видов отходов стал благотворительный экологический фонд «Обитаемый Урал». Спонсорскую помощь в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – региону» оказал филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ». Само предприятие уже много лет ведёт раздельный сбор мусора.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Забота об окружающей среде – приоритет в работе компания «УРАЛХИМ». Мы не только делаем всё возможное для этого на производстве, но и постоянно участвуем в экологических инициативах, направленных на улучшение качества жизни населения в регионе присутствия: высаживаем деревья, организуем экологические тропы. На этот раз – оказали спонсорскую помощь в создании уникального для России приложения о раздельном сборе мусора.

В приложении кроме интерактивной карты с пунктами приёма вторсырья есть раздел с информацией об экологических акциях фонда «Обитаемый Урал». Жители Пермского края могут присоединиться к проекту по сбору пластиковых крышечек в благотворительных целях, поучаствовать в уборке природных территорий или в озеленении города.

Приложение «Чистая Пермь» пока доступно для скачивания на ОС Android.

QR-код для скачивания:

-

В ближайшее время приложение «Чистая Пермь» появится и в App Store.