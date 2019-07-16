«Она знала подростков в лицо». Охраннице, которая пустила в школу двух подростков с ножом, грозит до шести лет

- Эти подростки пришли в школу около 10 утра, - рассказывала Яна Г., которая работала охранником в пермской школе №127. - Один прошел через турникет, приложив магнитный пропуск. Другой парень объяснил, что забыл карточку дома. Я поверила и пустила обоих.

Яна Г. - одна обвиняемая в деле о кровавой резне в школе. Напомним, в январе прошлого года в разгар учебного дня двое молодых людей с ножами ворвались в кабинет труда, где занимались четвероклассники. Они ранили учительницу (Наталия Шагулина получила 17 ножевых ранений) и девять детей. После этого нападавшие пытались убить друг друга.

Это были ученик данной школы Алексей (имена изменены) и выпускник - Леонид. Преступников уже осудили. Леонида суд приговорил к 9 годам 8 месяцам колонии, а его дружка - к 7 годам.

А скоро начнется суд над сотрудницей охранного предприятия «Аякс-Безопасность» Яной Г. Ей предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- В суд поступило уголовное дело в отношении женщины-охранника, которая в тот день дежурила в школе и пропустила двух подростков в учебное заведение, - сообщили в Мотовилихинском районном суде Перми. - Дата начала судебных заседаний пока не определена.

В краевой прокуратуре эту информацию подтвердили, но подчеркнули, что уголовное дело вели московские следователи, а государственное обвинение утверждала окружная прокуратура.

Основная претензия следствия - сотрудница охраны пустила в школу постороннего человека без пропуска, хотя по инструкции не имела права это делать.

- Она знала этого парня в лицо, поэтому спокойно его пустила, - защищали сотрудницу в «Аякс-Безопасность». - Напомню, это был первый учебный день после каникул. Около пятидесяти детей пришли в школу без пропусков, просто забыли их дома. Директор распорядилась пускать всех, но записывать данные в журнал. Что собственно наша сотрудница и сделала. В чем ее вина? Она выполняла распоряжение руководства.

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