2019-07-16T15:42:40+03:00
Происшествия

Пермский альпинист, сорвавшись с Эльбруса, отделался переломами

В ближайшие дни его отправят на родину [аудио, видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: стоп-кадр с видео-ГУ МЧС по Кабардино-БалкарииФото: стоп-кадр с видео-ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
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Под проливным дождем кабардино-балкарские спасатели на носилках вынесли из ущелья 30-летнего пермяка и отправили его в Эльбрусскую районную больницу. Его восхождение на Эльбрус завершилось падением с высоты 3600 метров. Второй альпинист бросился на выручку другу. Он вызвал спасателей, а потом спустился в ущелье.

- 15 июля в 11.20 поступило сообщение о том, что в ущелье Адыр-су сорвались два альпиниста, - рассказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров. – Туда отправились четверо спасателей МЧС. Поисково-спасательные работы были завершены в половине первого ночи. Спасатели передали одного из альпинистов сотрудникам скорой помощи. Его жизни ничего не угрожает.

Видео спасения пермского альпиниста в Предэльбрусье.

Как нам рассказали в минздраве республики, пострадавший альпинист получил несколько переломов.

- Состояние у него стабильное, он в сознании, - пояснила пресс-секретарь минздрава КБР Лилия Шомахова. - Опасности для жизни нет. В среду-четверг его на машине скорой помощи отправят в Минеральные Воды, а оттуда транспортируют в Пермь.

Пермский альпинист сорвался с Эльбруса и выжил

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По словам Лилия Шомаховой, в республиканские больницы нередко привозят пострадавших альпинистов. Эльбрус манит искателей острых ощущений. Но восхождение удается далеко не всем. Сказывается, что погода на вершине далеко не летняя.

- Ветер с ледяной крошкой, снегом и градом, - рассказала пермячка Анна, которая сейчас тоже совершает восхождение на Эльбрус. - Ощущения, как будто в бедра и икры набралась тормозная жидкость, такие они тяжелые. Вязнут в снегу, проскальзывают, подворачиваются, я падаю, встаю, иду, иду. И я ничего не вижу кроме ног идущего впереди меня. Ледяная крошка больно режет нос и скулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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