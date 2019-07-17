«Стобалльный педагог» из Прикамья: готовиться к ЕГЭ надо начинать в июле

Казалось бы, в самом разгаре летние каникулы, позади учеба, а для кого-то - и экзамены. Можно и расслабиться.

– Но только не тем, кто хочет получить высокий балл на ЕГЭ, - говорит учитель русского языка Надежда Вегрунова. - Им готовиться можно начинать уже сейчас, в июле.

Кому как не ей знать, как подойти к единым экзаменам во всеоружии. Она и ее коллеги из кунгурского лицея №1 регулярно готовят «стобалльников».

Надежда Вергунова подготовила не одного стобалльника. Фото: личный архив.

«ГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ НУЖНО ДВА ГОДА»

- Почему – в июле? – спрашиваем мы Надежду Николаевну.

- Я всегда говорю ребятам: русский язык – это система, как и любой другой предмет. Поэтому и изучать его нужно систематически, без больших перерывов. Я советую летом выполнять хотя бы один тест в неделю. Чтобы показать максимальный балл по русскому, нужно начинать готовиться за два года. В июле для разминки можно выполнять задания за предыдущие годы, а в августе уже появится демоверсия будущих ЕГЭ. Нужно внимательно ее изучить целиком.

- Сколько времени выкроить на подготовку к ЕГЭ?

- Поначалу можно уделять минут сорок на решение тестовой части без сочинения, - отмечает педагог. - Потом, с опытом, постарайтесь укладываться в полчаса. Позанимались – отвлеклись, побегали. Потом проверили на правильность. Ошиблись – читаем теорию, изучаем правило. В случае ошибки, нужно повторить тестовое задание до 10 раз. Для этого можно воспользоваться сайтом Гущина «Решу ЕГЭ». Еще раз допустили ошибку – заносим номер трудного для вас задания в ваш личный реестр ошибок.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ДНЕВНИК ОШИБОК

- Что это за реестр такой? Как его вести и зачем?

- Мы предлагаем вести перечень трудных тестов всем ученикам, - говорит Надежда Вегрунова. – Форма такого дневника может быть произвольной. Можно воспользоваться таблицей, которую предлагает Ирина Цыбулько. Ее учебники и пособия для подготовки к ЕГЭ можно скачать в интернете, очень советую. Потом, когда будете сдавать ЕГЭ и перепроверять выполненное задание, особо обратите внимание на задания из вашего личного реестра.

- Какие ошибки на едином госэкзамене по русскому языку ученики допускают чаще всего?

- У каждого могут быть свои «фирменные» трудности, но не лишне будет посмотреть перечень распространенных ошибок, которые публикуются на сайте Федерального института педагогических измерений fipi.ru, - советует педагог. - Из года в год учащиеся почему-то демонстрируют незнание правил употребления двойного «НН» или слитного-раздельного-дефисного написания слов, дефиса в словах с частицами. Из-за бедности словарного запаса возникают трудности, к примеру, и с употреблением паронимов – созвучных однокоренных слов.

СОЧИНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ, НО И ЛОГИЧНЫМ

- Нужно ли летом пробовать писать сочинение? Казалось бы, летняя пора располагает к полету фантазии. Тем более, что, как напоминают в краевом минздраве, до 40 процентов баллов на ЕГЭ по русскому приносит именно это задание.

- Нет, летом, когда вам не сможет помочь педагог, тренироваться в написании сочинения я бы не советовала, - говорит Надежда Вегрунова. – При выполнении этого задания важна не только выразительность речи, но и понимание, что именно требуется при написании сочинения. Одна только раскрепощенная фантазия тут не поможет. Как ни странно, часто лучше с сочинениями на ЕГЭ справляются «физики» - те, кто имеет склонность к «точным» предметам. С разрешения наших выпускников, которые в предыдущие годы получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому, мы показываем их сочинения тем, кто готовится к экзаменам. Нередко добиться понимания композиции сочинения, а значит, и максимального балла позволяют предложения-клише, которые употребляются в начале текста или какого-то абзаца. В нем обозначается то, о чем дальше пойдет речь. Например, можно начать сочинение примерно так: «Такой-то текст представляет собой размышление о…». Или – «В тексте ставится проблема…». Сочинение должно быть стройным, логичным.

Летом можно самостоятельно подобрать темы для «тренировочных» сочинений, которые будете пробовать писать позже.

- Лучше взять какие-то тексты из незнакомых вам художественных произведений, - советует учитель. – На ЕГЭ, конечно, могут предложить для написания сочинения и публицистический, а не художественный текст. Как показывает практика, с «публицистикой» экзаменующиеся справляются лучше. Но зачем идти по легкому пути? Тем более что в последние годы чаще все-таки предлагаются для сочинений именно художественные тексты.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Как Пушкин в Тургенева и Достоевского превратился

По просьбе Министерства образования и науки Пермского края члены региональных предметных комиссий по проверке работ ЕГЭ проанализировали работы старшеклассников, которые поступают в вузы в 2019 году.

Литература

Часто школьники путают литературных героев, произведения и писателей. Например, встретилось такое: «В романе Пушкина «Отцы и дети» Раскольников получает плохое воспитание».

Из-за того, что выпускники нередко читают художественные тексты в кратком изложении, они путают литературные жанры. Так, романы, повести, комедии и драмы у них превращаются в рассказы. Например, в одной из работ рассказом был назван роман Толстого «Война и мир».

Русский язык

- ЕГЭ по русскому языку в этом году претерпел значительные изменения, - рассказывает председатель региональной предметной комиссии по русскому языку Наталия Боронникова. - Модифицирован формат тестовой части: значительно усложнены задания по орфографии, пунктуации и средствам связи в тексте. Теперь это задания либо со множественным выбором, либо открытого типа. Появилось новое задание, которое проверяет теоретические знания по пунктуации. Школьники должны найти среди данных для анализа предложений те, в которых знак препинания ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Именно эти задания, как правило, вызывают трудности у экзаменуемых. К традиционно сложным заданиям относятся вопросы на знание грамматических и лексических норм.

Кроме того, в этом году изменены требования к написанию сочинения по прочитанному тексту. Теперь не требуется использование двух аргументов из литературного или личного опыта в подтверждение собственного мнения. Экзаменуемый должен проанализировать текст, определить проблему, поставленную автором, и прокомментировать ее с опорой на текст. Как и прежде, необходимо привести два примера-иллюстрации из исходного текста, но теперь требуется их пояснить и указать смысловую связь между ними, а для этого нужно уметь работать с исходным текстом.

Члены региональной предметной комиссии по русскому языку советуют уделить особое внимание при подготовке написанию сочинения, поскольку 40 процентов от общего количества баллов приносит именно это задание.