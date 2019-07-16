2019-07-16T08:52:48+03:00
Происшествия

«Наши города превращаются в джунгли», - говорят пермяки

Статья про укушенного мальчика вызвала бурное обсуждение на нашем сайте и в соцсетях. Что по этому поводу пишут наши читатели[аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На Ярослава напала стая бродячих собакНа Ярослава напала стая бродячих собакФото: из семейного архива
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Статья о 10-летнем Ярославе, которого чуть не растерзали собаки, вызвала бурное обсуждение и на сайте. и в соцсетях. Вот некоторые из комментариев наших читателей.

Татьяна:

"Что важнее - человеческая жизнь или собачья",- слушатели и журналисты радио "КП"-Пермь" обсудили нападение собак на ребёнка

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- Если напали и искусали, значит, обязательно нападут снова на ребенка, женщину, пожилого человека. Таких собак только уничтожать, иначе они будут нападать снова и снова.

Наталья:

- Взрослые люди заводят собак, наиграются и бросают. Потом страдают наши дети. И тут мы находим виноватых - собаки. Но ведь кто-то же сделал собаку бродячей, выкинул.

TheSnob:

- Бездомных собак на улицах быть не должно, в цивилизованных странах эта проблема уже давно решена. Все очень просто. Отлов – передержка -пристрой к новому владельцу или в частный приют - утилизация невостребованных. Может, и жестоко звучит, но нигде за государственный счет в приютах пожизненно не содержат никому не нужных собак. Максимум пару месяцев, а потом, увы.....Зато нет ни покусанных бесхозными собаками, ни догхантеров.

Гость:

- Надо правильно себя вести, и ни одна собака на вас не нападет. В России очень много насилия, как по отношению друг к другу, так и к животным. Главный критерий - уйти от ответственности. Моральные нормы и просто человечность не котируются и не поощряются.

Olga:

- Среди моих знакомых нет никого, на кого нападали собаки. Врут, что не дразнил и не кидал камнями

Надежда:

- Нужно стерилизовать не только уличных собак, но и домашних питомцев. Именно они подпитывают бродячие стаи. А также серьезно контролировать заводчиков – ограничивать размножение. Это единственное цивилизованное решение проблемы, если мы хотим избежать убийства собак. Стерилизуют домашних питомцев, чтобы ограничить рождаемость в целом. Если раздачи щенков станут меньше, лучше будут забирать щенков и собак из питомников.

Марина:

- Подвергшись жесточайшему нападению своры из 7-8 особей, каждый раз пугливо обхожу место, где вижу больше двух собак. Пять лет прошло, а страх не изжит, и сердце начинает колотиться

Светлана:

- Как только начнут отлавливать, все защитники животных поднимутся и начнут орать о беспределе. Неужели они не понимают, что даже взрослые люди с опаской проходят мимо этих собачьих толп.

Татьяна:

- Наши города превращаются в джунгли, подумать только - человеку грозит быть растерзанным в городе, не в Африке среди дикой природы. К сожалению, решение этой проблемы только кардинальными мерами, это ужасно, но именно со стаями нужно решать проблему. Еще необходимо возложить ответственность за угрозу жизни на участкового и мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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