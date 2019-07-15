Дельфин представит в Перми песню, которую еще никто не слышал

27 и 28 июля на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» состоится большой летний фестиваль Seasons.

Впервые этот городской семейный фестиваль прошел в Москве в 2004 году. И вот юбилейный, 15-й, состоится в Пермском крае. Впервые за 15 лет Seasons объединит на одной площадке сразу четыре фестивальных проекта: «Дизайн-субботник», More Amore, «Большие гости», «Детские люди».

More Amore — территория музыки и уличного театра. На сцене соберутся музыканты и группы из Москвы, Краснодара, Перми и Вильнюса.

- Мы решили, что в программе должны принять участие музыканты, которые были бы созвучны времени и месту - лету и просторам Хохловки, - рассказала «Комсомолке» музыкальный продюсер фестиваля Дарья Шадрина. - Также важно, что большинство музыкантов приедет со своими новыми альбомами и песнями. Сансара, Дельфин, Алина Орлова, Zerolines, Zventa Svetana - все представят премьеры, песни, которые еще никто не слышал. На фестивале выступят две пермские команды: 3000K и уже хорошо известные в Перми - Gnoomes. У нас был выбор, в Перми много хороших групп. Не будем загадывать, но хочется надеяться, что история Seasons в Перми может продолжиться, и мы сможем пригласить и других пермских музыкантов.

В программе фестиваля примут участия не только музыкальные группы из Перми, но и пермские участники дизайн-маркета, мастерских, детской программы.

Музыкантов можно будет увидеть не только на сцене. Отдельная часть программы фестиваля - творческие встречи, которые дадут возможность пообщаться с музыкантами лично.

Группа Gnoomes расскажет про то, как они записали в Перми свой первый альбом и отправились в европейский тур. Творческую встречу проведет Саша Гагарин - поэт, музыкант, лидер группы Сансара. Выступят с рассказом участники группы OQJAV. Музыкант и продюсер Олег Нестеров расскажет про свое вдохновение для творчества, а также его «доноров и вампиров».