В Волгограде выпускники мечтают стать патологоанатомами, в Калининграде таможенниками, а в Перми – конструкторами

Московские социологи провели любопытное исследование. Обычно выясняют, какие профессии в тех или иных регионах наиболее популярны у выпускников школ и тех, кто хочет поменять род деятельности. А сейчас решили определить «эксклюзивные» специальности, которые пользуются наибольшим спросом в том или ином конкретном городе. Чтобы выяснить, чем этот город отличается от других. И потом составили своеобразную «карту региональных пристрастий».

- Как мы это считали? – объяснили исследователи. – Очень просто. В поисковой системе «Яндекс» отобрали запросы со словами «где учат» и «где учиться», которые задавали поисковикам в больших городах в 2018 и 2019 годы. Для каждого города выбрали самую характерную специальность — ту, которой там интересовались так часто, как нигде. То есть, которая попала в топ-30 не более, чем в половине изученных городов. Полученные данные отобразили с помощью инфографики.

Карта "профессиональных пристрастий".

В Екатеринбурге много желающих стать сварщиками, в Питере - стоматологами

Получилась, как вы видите, весьма любопытная картина. Смотрим: в Волгограде такой «характерной» специальностью неожиданно оказалась профессии патологоанатома, в соседнем Екатеринбурге – сварщика. В Казани, Саратове и Челябинске многие мечтают стать полицейскими, в Сочи – судьями. В Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Иркутске – проводниками. Жителей Барнаула, Калининграда и Новосибирска привлекает карьера таможенника. В Москве многие, в отличие от других регионов, многие хотели бы стать аналитиками, а вот в Санкт-Петербурге – стоматологами. В Омске и Хабаровске немало желающих стать пожарными, а во Владивостоке многие подумывают о том, чтобы пойти в воспитатели. Наверное, объяснимо, почему в далеком Якутске популярна профессия авиадиспетчера, а в «сельскохозяйственном» Ростове-на-Дону – пищевого технолога.

А что же Пермь?

А вот в Перми такой «характерной» специальностью оказалась профессия конструктора. И это единственный город с подобным пристрастием.

Так что же, действительно ли Пермь – город конструкторов?

- Популярность профессии инженера-конструктора в Перми вполне объяснима, - говорит бывший генеральный директор ОАО «Пермские моторы» Виктор Кобелев. – У нас есть, где приложить силы с такой специальностью: на оборонных предприятиях разрабатываются и выпускаются авиационные моторы, двигатели для ракет, редукторы для вертолетов, артиллерийские системы и многое другое. Зарплата там стабильная и не маленькая, практикуется также система дополнительных бонусов. Учиться тоже есть, где. К примеру, в пермском политехническом университете на аэрокосмическом факультете, в классическом университете на многих специальностях. Причем, базовое образование для будущих конструкторов дается настолько мощное, что их, как правило, везде берут и не по специальности. Они все хорошо владеют компьютерными технологиями, конструктору нужно сейчас быть на «ты» с «цифрой». Поведение тех или иных узлов, горение топлива – все сейчас моделируется в цифровом виде. Ну, и возможности для карьеры за рубежом есть.

«Инженер-конструктор без работы не останется»

В пермских кадровых агентствах подтверждают, что вакансии для инженеров-конструкторов на местном рынке труда не переводятся. Ищут инженеров-конструкторов аэрокосмические, машиностроительные предприятия, научно-исследовательские центры. Зарплату для начинающих конструкторов предлагают – от 27 до 50 тысяч. Причем, на многих предприятиях обещают бесплатно переобучить специалиста в соответствии с их профилем. Кадровики предупреждают: если конструктор пришел сразу после вуза и еще не имел никакого опыта работы, в «начинающих» он будет ходить года три, пока не освоит профессию.

Как правило, многие предприятия предлагают студентам заключить с ними договор, проходить у них производственную практику и выполнять несложные заказы. В кадровых агентствах советуют: если поступит такое предложение - отказываться не стоит. Ведь в этом случае молодые специалисты осваиваются быстрее, и уже через год могут получить условный статус «опытного конструктора». И – рассчитывать на зарплату больше 50 тысяч рублей.

Какие качества требуются конструктору?

- Он должен быть креативным, с творческой жилкой, иметь склонность к точным наукам, - перечисляет Виктор Кобелев. – Должен быстро осваивать различные компьютерные программы, уметь усваивать большой объем информации. Обязательно знание английского, чтобы следить за новинками в специальной литературе. После 3 курса обучения уже лучше определиться, где хотелось бы начать карьеру. Во время учебы не стоит ограничиваться глубоким изучением лишь специальных предметов. Надо помнить: конструктор - творческий человек, и любые знания ему обязательно пригодятся.

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