Погода на предстоящую неделю: в среду после сильных гроз вернется солнце

Пермские синоптики рассказали о характере погоды, которая ждет пермяков в начале второй половины июля.

- В понедельник, 15 июля, утром из-за выхода южного циклона ожидаются дожди, возможно грозы, - сообщил «КП» инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Днем с юго-востока ожидается заток теплого воздуха, поэтому температура вырастет до +24, а вот вечером возможна сильная гроза, шквал, град.

Во вторник, 16 июля, влияние циклона сохранится, но господствовать будет уже его тыловая часть, поэтому температура понизится до + 15 градусов, также ожидается сильный дождь при сильном западном ветре.

За первые два дня недели по западу и юго-западу Пермского края может выпасть более половины месячной нормы осадков.

Зато начиная со среды, 17 июля, на погоду в Пермском крае будет влиять антициклон с севера Европейской России. Это значит, что погода стабилизируется, дожди прекратятся, а температура в дневные часы ожидается в среду +19...+24, а далее будет повышаться на 2-3 градуса. Зато в ночные часы температура будет прохладнее нормы.

Предварительно до конца недели влияние антициклона сохранится, поэтому до выходных в Прикамье будет стоять сухая, солнечная и теплая погода.