«Не может говорить и задыхается». 13-летнему Данилу из Пермского края нужна наша помощь

13-летний Данил Федюков за всю свою жизнь не сказал ни слова – из-за тяжелого генетического заболевания мальчик не может говорить. Но и помимо немоты у ребенка большие проблемы со здоровьем: случаются страшные приступы эпилепсии, последний был в ноябре прошлого года. А из-за сколиоза у Данила начались серьезные проблемы с дыханием - отказало легкое. Да и передвигаться он может только с поддержкой.

Семья Федюковых живет в поселке Пожва. Папа Данила - вахтовик, а его мама круглосуточно ухаживает за сыном.

- Несмотря на то, что Даня не говорит, он очень любит слушать, - рассказала его мама Наталья Федюкова. - Ему нравится музыка, стихи, рассказы. Я понимаю сына: например, если он хочет гулять – то приносит одежду, если думает, что нам нужно прибраться – показывает на пылесос.

Недавно Данил стал подопечным Службы качества жизни «Дедморозим», которая теперь помогает детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями по всему краю. И врачи Службы определили, что помочь дышать Данилу может специальная медицинская техника: кислородный концентратор, зонды, портативный аспиратор, мешок Амбу. Общая стоимость медицинского оборудования и расходных материалов - 183 тысячи рублей.

- Такая сумма непосильна для семьи из маленького поселка, но под силу всем нам,- говорят в фонде «Дедморозим». - Подарить больше жизни Данилу можно, просто поделившись комфортной суммой на сайте «Дедморозим».