Дневник 82-летнего марафонца: «Деньги на заграничные марафоны собирают для меня всем селом»

Все возрасты покорны не только любви, но и спорту. Пример этому - 82-летний житель села Вознесенское Пермского края Михаил Ямбулатов. За 12 лет он побывал в нескольких странах, пробежал 60 марафонов и завел множество друзей. Он рассказал нам, как переквалифицировался из учителя физики и математики в марафонца, поделился секретами здоровья и вспомнил самые яркие впечатления за свою «карьеру».

«Михаил Савельевич, а марафон осилите?»

Я родился в 1937 году. Отец ушел на войну, мы с мамой переехали в Саранск, а уже оттуда – в Пермь. После школы я 12 лет работал на заводе слесарем, а затем поступил в пединститут и выучился на учителя физики и математики. Преподавал я в Верещагинском районе, в селе Вознесенское.

Я всю жизнь занимаюсь спортом - лыжи, борьба, бег. Однажды ученики меня спросили: «Михал Савелич, вы по 5 -10 км бегаете, а марафон смогли бы пробежать?». Я задумался: «Возможно, а сколько времени надо на подготовку?». Узнал, что в сентябре в Москве пройдет марафон и решил тренироваться все лето. Сначала по 3-5 км, потом -7. Вроде нормально, чувствовал себя отлично. И вот, в свои 70 лет, я пробежал первый марафон. Уже через несколько месяцев я бежал марафон в Тюмени. Сейчас за моей спиной их 60. Я объездил всю Россию - Уфа, Екатеринбург, Петербург, Москва, Казань. А еще несколько раз ездил за рубеж.

Кстати, "Комсомолку" Михаил Савельевич выписывает много летФото: Елена КОНОВА

«От шведского стола глаза на лоб полезли»

Я читаю журнал про бег, где рассказывают про марафоны, в том числе и про зарубежные. Я раньше за границей не был, но очень загорелся этой идеей. Позвонил редактору, спросил, может, есть какие-нибудь организованные группы бегунов. Он посоветовал обратиться к Владимиру Николаевичу Сухорукову, марафонцу из Псковской области. Мы связались, и тот позвал меня на марафон в Стокгольм. Я сделал себе загранпаспорт, перевел ему деньги за проживание и транспорт.

За несколько дней до марафона доехал до Петербурга, там мы с группой сели в автобус и приехали в Стокгольм. Помню, как меня поразил шведский стол. Можно было есть, сколько влезет. У меня глаза на лоб от такого полезли!

Еще я был в Риме, Праге, Хельсинках, Берлине, Афинах, Тель-Авиве. Конечно, так как я пенсионер, денег у меня не особо много, на поездки не хватает. Поэтому спасибо большое местным газетам за то, что они публиковали статьи обо мне и устраивали сбор денег. Мне помогали и читатели газет, и жители села и района, и родственники, и бывшие ученики. Сам бы я не справился с тратами. Спасибо!

Путешествовать марафонцу очень нравится. Фото из архива героя

«Отказался от госпитализации, чтобы добежать марафон»

Дороги для марафона в каждой стране разные. Наверно, самая удобная трасса была в Берлине - везде ровненько, бежать комфортно. А вот в Афинах пришлось много в гору бежать, тяжело. Зато пейзажи там великолепные! В Риме запомнились деревья, с которых по дороге к финишу можно было срывать апельсины и их есть. Красота!

Один из самых запоминающихся марафонов был в 2016 году в Тель-Авиве. Я был уже на 16-м километре, когда резко споткнулся о плиту и упал. Поранил руку, голову и ногу. Вскочил и побежал дальше - только «перебинтовал» бейсболкой руку.

- Подождите, давайте дождемся медиков! - заволновался волонтер, который наблюдал за марафонцами.

- Да нормально, - я махнул рукой и дальше побежал.

Но тут уже мне навстречу поехали медики. Они остановились, подошли ко мне и стали обрабатывать руку.

- Может, в больницу поедем? - спросили врачи.

- Я в такую даль не для того ехал, мне надо добежать. Просто забинтуйте, пожалуйста, - попросил я.

Медики все сделали, дали мне с собой пакетики с бинтами и антисептиком, и я побежал дальше. Волонтер около меня на мотоцикле ездил, чтобы если что помочь. Я благодарен, что мне дали добежать - в итоге я прибежал вторым или третьим в своей возрастной категории.

Михаил Савельевич гордится своими наградами. Фото из архива героя

«Супруга рада, что я путешествую»

Семья у меня большая - супруга Ирина, сын Александр, дочь Эльвира, пять внуков и одна правнучка. Они всегда меня поддерживают, только просят:

- Бегай осторожнее!

Моя жена бегать не любит, но как-то раз съездила со мной на марафон в Казань. Ей очень понравилось. Она меня спокойно отпускает, а когда я возвращаюсь, всегда встречает с накрытым столом.

Дети помогают материально. В начале «карьер» я покупал спортивную одежду в секонде-хендах, но семья к этому негативно отнеслась. Теперь я одеваюсь только в специализированных магазинах. Недавно вот купил две пары кроссовок - одни четыре тысячи стоят, другие - три. Дороговато, конечно, но что делать.

Спорт - это жизнь, как ни крути. Рад, что и молодежь того же мнения. Иногда мои бывшие ученики со мной бегают по селу, а иногда школьники просят пробежать с ними кросс и расстраиваются, если я не могу. Я сейчас бегаю минимум 5 раз в неделю по 1-2 часа - до 15 км за раз. А планов спортивных у меня еще много - только в этом году минимум три марафона: в Перми, Казани и в Москве. А дальше видно будет.

У Михаила Савельевича огромная коллекция медалейФото: Елена КОНОВА

ВАЖНО

Советы марафонца для людей всех возрастов

1)Не пить и не курить. Считаю, что неразумно покупать себе болезнь за свои же деньги.

2)Бег - это недорого, но очень полезно. Бегать может каждый. Ведь правду говорят: движение - это жизнь. Думаю, каждый может выделить час в день на бег или любой другой спорт.

3)Желательно правильно питаться. Если есть возможность котлеты не жарить, а готовить на пару, то лучше выбрать последнее. Еда у нас дома простая, но здоровая: овощи, фрукты, мясо, крупа на гарнир. И ничего - прекрасно себя чувствую.

4)Путешествия в любом возрасте «омолаживают». У меня теперь столько знакомых: и из других стран, и из других городов. Со многими общаемся «ВКонтакте» - на страничку я выкладываю фотки и переписываюсь со своими «коллегами» по марафонам, в том числе и с молодыми. Так что бегайте, путешествуйте и любите близких!