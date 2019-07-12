«Впала в кому на маминых руках». Девятилетней девочке нужна помощь, чтобы научиться жить

Еще полгода назад девятилетняя Женя Мальцева из Горнозаводска была обычным ребенком: ходила в школу, рисовала в любимой изостудии, обожала кататься на лыжах… У нее было врожденное заболевание, из-за которого девочка наблюдалась у невропатолога и пила необходимые лекарства. Зимой болезнь нанесла неожиданный удар.

Вместо физкультуры в реанимацию

Женя торопилась на физкультуру. Зашла домой за лыжами, начала спускаться и упала прямо в подъезде. Резко поднялась температура. Девочку увезли в больницу с диагнозом ОРВИ, но мама Жени - Марина твердила врачам: «Что-то не так, моя дочка задыхается!»

Невропатолог после осмотра отправил их в Пермь на обследование. Уже в Перми Женя впала в кому прямо на маминых руках. Женщина помнит, как пыталась привести дочку в чувства, как ее увезли на операцию, как потом долго не пускали в реанимацию.

Месяц Женя не приходила в себя. За этот месяц Марина поседела. Врачи разводили руками, объясняя, что шансов почти нет, что девочка из комы не выйдет. Затем Женю перевели из реанимации в детское отделение горнозаводской больницы и разрешили маме находиться рядом с дочерью. И Женя пришла в себя.

- Поначалу она совсем ничего не могла делать, — рассказывает Марина. — Просто лежала. Постепенно мы научились шевелить пальчиками, потом язычок показывать. Врачи удивлялись, что ребенок так быстро начал делать успехи.

Помощь нужна снова

Мама заново знакомила Женю с миром и учила всему, что девочка прекрасно делала еще совсем недавно. После выхода из комы она общается с родными кивая и поворачивая голову в разные стороны. А еще двигает пальчиками на руках и ногах, когда радуется.

Когда Женю выписали из больницы, ей нужно было покупать дорогостоящие препараты, смесь и медицинскую технику. Многодетная семья не могла себе этого позволить, и на помощь пришли неравнодушные жители города Горнозаводска. Они собрали средства, чтобы купить Жене необходимые лекарства и противопролежневый матрас.

Врачи порекомендовали Марине связаться с «Дедморозим». Так Женя стала подопечной Службы качества жизни. Сейчас к ней приезжает врач, у семьи есть свой координатор.

Жене и ее маме предстоит еще долго и упорно бороться. Чтобы девочка могла находиться дома и ее жизнь была в безопасности, нужно 194 тысячи рублей. Сумма покроет расходы на медикаменты, дорогостоящее оборудование и расходные материалы в виде пеленок, памперсов, аспирационных зондов. Помочь Жене Мальцевой и ее семье можно здесь.