2019-07-11T16:11:33+03:00
Здоровье

Проект «КП»-Пермь» «Преображение»: как это было

За три месяца Наталья Луканина похудела на 15 кг
Елена КОНОВА
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Смотрите, как изменилась Наташа за три месяца!Смотрите, как изменилась Наташа за три месяца!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Это были незабываемые месяцы, - говорит Наталья. - Хотелось себя похвалить кусочком тортика, но я сдержалась и съела хлебец с диетическим сыром и кусочком рыбы. Не менее вкусно, между прочим!

Вот и заканчивается наш проект «Преображение». Чуть более трех месяцев назад наша сотрудница отдела распространения Наталья Луканина стала ходить и спрашивать у коллег: «Как вы худели? Какой результат?». Выяснилось, что она хочет сбросить несколько лишних кг, но у нее не получается.

- Чтобы правильно и без вреда для здоровья похудеть, надо делать все в комплексе: правильно питаться, ходить в тренажерный зал и на фитнес, много гулять, посещать всякие массажи и другие процедуры, - рассказывает Наталья. - А мне было тяжело все это совмещать. Типичный мой процесс похудения выглядел так. Утром думаю: «Все, сегодня сделаю зарядку, покатаюсь на велике и не буду есть после шести». День проходит, второй. На третий: «Ой, нога болит странно, не буду заниматься». И «нога так и не проходит». А я пью чай со сгущенкой и рулетиком и думаю: «Как же похудеть хочется!».

Мы решили запустить проект с целью помочь Наташе преобразиться. Она поставила задачу - похудеть на 20 кг и скинуть 7 лет внешнего возраста. Первые тренировки, конечно, давались с трудом.

- Мне было сложно через день посещать зал (я хожу в фитнес-клуб BodyBoom – активную ссылку), - вспоминает Наталья. - Моя тренер Татьяна - очень хороший специалист. Но, мне было то лень ходить, то я уставала. Короче, медленно шло дело. Но потом я втянулась.

Нагрузка на тренировках увеличилась: сначала полчаса на кардиотренажере, затем час силовых нагрузок в зале. Потом - бассейн с сауной. В общем, со временем Наталья начала кайфовать от тренировок.

- Непривычно было в выходной не чувствовать эту приятную тянущую боль в мышцах, - говорит Наталья. - Да и в самом клубе мне очень нравится. Раздевалки там просторные, шкафчиков много. Если я занималась одна, без тренера, мне подсказывали, как настроить тот или иной тренажер.

До и после Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До и послеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А еще Наталья ходила в центр красоты и здоровья «Бэлла». Там ей составили программу для похудения.

- «Если весь жир из вас убрать, то ваш реальный вес - 44 кг», - сообщила мне диетолог. - «У вас есть скачки давления, и вы можете от них избавиться, если похудеете». Я, конечно, была поражена. Как так - 44 кг?

В «Бэллу» Наталья ходила и на процедуры. Например, на прессотерапию, благодаря которой из организма выводится отечность и лишняя жидкость.

- Классная процедура: мои забитые мышцы расслаблялись под приятной вибрацией, - вспоминает Наталья. - Я оказывалась в специальной оболочке, похожей на огромные штаны. Вот такие процедуры я люблю: лежишь, в потолок смотришь и худеешь, ничего не делая.

В первый месяц похудения были и срывы, и истерики. Наталье хотелось всего и сразу: тортиков, мороженого, конфет. Но какая польза от процедур и тренировок, если питаться только сладким и мучным?

- За три месяца я перешла на ПП: вареная курочка, рис в мультиварке и салаты из овощей - мои лучшие друзья, - говорит Наталья. - Честно, я себя чувствую моложе, красивее. Когда стали уменьшаться объемы и уходить килограммы, я себя почти не узнавала. Смогла влезть в любимое платье в цветочек. Знаете, у всех есть одежда, в которую уже не получается втиснуться, но надежда остается!

Финальной стадией преображения станет операция в клинике «Три-3» - Наталья поправит свое зрение. Она состоится уже на следующей неделе.

- Операции бояться не нужно, - успокаивают в клинике. - У нас прекрасные специалисты и высокотехнологичное оборудование. В наше время операция по коррекции зрения безопасна. Пройдет парочка дней - и вы будете видеть все так же четко, как в детстве и сможете продолжать тренировки. Подробное видео мы также покажем вам.

По итогам трех месяцев Наталья похудела на 15 кг. Не 20 кг, но все равно результат отличный. Все друзья, родственники и коллеги просто заваливают девушку комплиментами. А некоторые даже не узнают.

- Это потрясающее - идти к цели и выполнить ее, - радуется Наталья. - Я себе в качестве подарка купила сертификат на прыжок с парашютом. Я уже прыгала, но в другом весе, и на видео кажется, как будто шар летит, а не девушка. В этот раз все будет по-другому.

Кстати, все время проекта Наталья вела видеодневники в нашей группе «ВКонтакте». Можете найти их и посмотреть.

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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