2019-07-11T16:06:40+03:00
Звезды

«Веселый коровяк», джаз на площади и «Родина слонов». Куда пойти пермякам в выходные, 13 и 14 июля

Афиша мероприятий в Перми и крае 3 и 14 июля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На набережной выступит иллюзионист Валерий Бастраков. Фото: личная страничка Валерия Бастракова в ФейсбукеНа набережной выступит иллюзионист Валерий Бастраков. Фото: личная страничка Валерия Бастракова в Фейсбуке
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«Выходные на набережной»

13 июля на набережной иллюзионный театр «Улыбка», руководит которым известный пермский иллюзионист Валерий Бастраков, покажет спектакль «Сон Василия Теркина». Начало в 15.00. А в 18.00 на Соборной площади и улице Окулова состоится «Джазовая суббота» - будет звучать джаз.

В воскресенье, 14 июля, в честь Дня российской почты на крыше кафе «Кама-река» будет работать интерактивная площадка почтальона Печкина. В 13.30 в рамках программы Фестиваля уличных театров спектакли «Рождение», «Зима» покажет инклюзивный театр-студия «Пространство любви», а проект «Театральная неотложка» представит спектакль «Возвращение Маленького принца».

Набережная

13 - 14 июля (0+)

Вход свободный

Фестивали

«Веселый коровяк»

В селе Крылово 13 июля пройдет фестиваль «Веселый коровяк». В этом году селу исполняется 401 год, а чемпионат по метанию коровьих лепешек состоится здесь уже в 11-й раз.

Принять участие в состязаниях может любой желающий. Чья лепешка улетит дальше всех, тот и победил. Также пройдут традиционные гонки на мотоблоках и на двухместных шестиметровых лыжах. Состоится беспроигрышная лотерея. Пройдут выступления ансамблей русской народной песни. А завершится праздник дискотекой, которая продлится до 2 часов ночи.

Село Крылово, Осинский район

13 июля, с 12.00 (0+)

Вход свободный

Как добраться: на машине до села Крылово можно доехать либо через Кукуштан по трассе Пермь - Екатеринбург, либо по дороге на Юго-Камский. Надо ехать по указателям в сторону Осы, проехать мост через реку - с левой стороны будет указатель на Крылово. Примерное время в пути - 1,5 - 2 часа.

Фестиваль "Веселый коровяк" пройдет в 11-й раз

Фестиваль "Веселый коровяк" пройдет в 11-й раз

«Трогонтериевое слонотворение»

Раскопки трогонтериевого слона прославили Оханск далеко за пределами Пермского края. И вокруг этой находки происходит много интересных событий. 13 июля в Оханске пройдет семейный арт-фестиваль «Трогонтериевое слонотворение». Организаторы предлагают всем гостям «найти в себе слона» - открыть творческие способности и таланты. В финале всех ждет большой флешмоб под названием «Танцы слонов» под песню Константина Завалина про оханского слона, которая уже стала неофициальным гимном территории, отныне называющей себя «Родиной слонов».

Оханск

13 июля с 11.00 до 17.00 (0+)

Вход свободный

Как добраться: На автомобиле из Перми по обходу Краснокамска, до отворота на Оханск.

«Театральная пестрядь»

Поселок Ильинский, расположенный на берегах Обвинского залива Камского водохранилища, в XVIII – XIX веках был центром пермского имения Строгановых. В это время здесь был создан и один из первых театров Пермского края. В память об этом в Ильинском проходит краевой фестиваль любительских театров «Театральная пестрядь». В нем принимают участие народные театральные коллективы, а также пермский театр «У Моста» и хореографический коллектив OMERTO. На два дня поселок Ильинский превращается в театр под открытым небом, здесь проходят костюмированные представления, мастер-классы, театральные постановки самых разных жанров и для разных возрастов, а также бал, огненное шоу, постановка в стиле Ильинского народного театра XIX века.

Поселок Ильинский

13 - 14 июля (0+)

Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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