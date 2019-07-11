Пермские деревянные боги переедут на завод Шпагина

Официальную прописку получило будущее здание Пермской государственной художественной галереи. Правительство края утвердило планы по развитию территории бывшего завода Шпагина, где оно будет построено. Все работы на месте будущего культурного пространства пройдут в три этапа.

На первом планируется построить здание галереи, а также заменить все инженерные коммуникации и убрать забор, огораживающий сейчас территорию завода. Во время второго этапа пройдет реконструкция заводских корпусов для размещения в них краеведческого музея и музея современного искусства. И третий этап - реконструкция корпуса, в котором будет создано депо детской железной дороги.

Потребуется ювелирная работа

Несмотря на постановление правительства, строительство галереи начнется еще не скоро.

- Сначала нужно получить разрешение на строительство, - рассказал архитектор Виктор Воженников, участвовавший в подготовке проекта. - Этот процесс может занять месяц-два. Но губернатор обещал, что работы начнутся в этом году. Вероятно, уже осенью.

По проекту архитектурного бюро SPEECH в новое здание художественной галереи должны быть органично вписаны три небольших производственных корпуса, находящиеся вдоль железной дороги.

- Из них два корпуса отреставрируют, а у одного сейчас существует только одна стена, его будут восстанавливать по чертежам, - объяснил Виктор Воженников. - Эти три объекта носят исторический характер, поэтому их необходимо сохранить. В них будет встроена будущая галерея, что, безусловно, намного сложнее, нежели строительство нового здания. Потребуется ювелирная работа.

Старое здание станет частью музейного комплекса.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Здание поднимут выше отметки затопления

Первый этаж галереи будет занят вспомогательными и общественными помещениями. Основная экспозиция разместится на втором и третьем этажах. А для деревянных богов предназначено мансардное, самое высокое помещение.

Северный фасад здания, выходящий на Каму, будет панорамным. Вдоль него - широкий проход, из которого можно пройти в залы экспозиций. Выход из галереи будет вести в музейный дворик, где можно будет отдохнуть или перекусить в кафе.

Одним из основных камней преткновения для переезда галереи на завод Шпагина было нахождение площадки предприятия в зоне возможного подтопления. Как рассказал архитектор, это было учтено в проекте. Уровень земли будет поднят с помощью насыпного грунта так, чтобы здание находилось выше отметки затопления.

- Проект нового здания нас в основном устраивает, - отметила директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян. - Мы рады, что документацию утвердили, но до начала работ должны пройти экспертизы, так что переезд еще нескоро.