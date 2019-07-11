«Хочу стать русалкой». В Пермском крае в реке ищут 15-летнюю школьницу, которая в День Ивана Купала не вернулась с пляжа

7 июля в День Ивана Купала в селе Серегово Чердынского района произошла трагедия. Во время купания в реке Колва пропала 15-летняя девочка.

- Машенька закончила девятый класс, собиралась в десятый, - рассказала «КП» Нина Геннадьевна, крестная мать школьницы. – На следующий день после выпускного вечера она пошла с подружками искупаться на наш пляж. Машенька была в красивом синем купальнике. Она зашла в воду по колено, распустила волосы и сказала девчонкам: «Я хочу стать русалкой». Подружки ей с берега говорят: «Ты волосы-то прибери», но в этот момент Маша сделала шаг назад и мгновенно ушла на глубину.

В реке Колве дно песчаное, сначала неглубоко, но потом начинается обрыв. Туда-то ступила школьница. Сама девочка плавать не умела, а подружка, которая кинулась спасать Машу, не смогла найти ее в воде. Пляж, где все произошло – несанкционированный, но все местные жители всегда летом купаются там. Сейчас родные уже четвертые сутки пытаются найти тело девочки, но не могут.

Маша была приемным ребенком, росла в семье, где еще воспитывалось 16 детей. Родители, у которых четыре кровных ребенка выросли, стали брать на воспитание приемных. Машу взяли в двухлетнем возрасте. Она росла спокойным беспроблемным ребенком и всегда радовала родителей. Это первая трагедия, произошедшая в этой большой семье за все годы.

- На поиски Маши приезжали водолазы краевой службы спасения, искали несколько часов, но уехали ни с чем, - продолжает Нина Геннадьевна. – У нас местные жители на пяти лодках искали, тоже не нашли. Мы звонили частным водолазам, те попросили оплатить им шесть тысяч рублей в час плюс дорогу, но никаких гарантий не дали. Нам нужна помощь, и мы уже не знаем, куда обратиться. Нужен катер с водометом, чтобы сильной струей воды поднять тело со дна. Если есть, кто может нам помочь – отзовитесь, пожалуйста. Звонить можно по тел. 89028087924 (Нина Геннадьевна).