2019-07-18T15:04:32+03:00
Общество

«Пора расти!». Детская стоматология ЮНИТ-БЭБИ представила проект нового медицинского центра

Он будет рассчитан на 6000 посещений в месяц
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5 июля на совещании с первым вице-премьером - Министром финансов России А.Г. Силуановым, министром экономического развития М. С. Орешкиным и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым стоматологическая Компания "ЮНИТ" представила свой проект по развитию детского медицинского центра «ЮНИТ-БЭБИ».

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В новом медицинском центре будет несколько отделений, детская стоматология ЮНИТ-БЭБИ и отделение ЮНИТ-ЛОР. Также в интерактивном музее нового медицинского центра продолжатся и уроки здоровья для самых детей.

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Центр будет рассчитан на 6000 тысяч посещений в месяц.

В течение 10 лет девиз клиники: «Лечим, весело играя!». Весь процесс в форме игры помогает лечить детей без стресса.

Компания планирует в дальнейшем распространить франшизу детской клиники «Юнит-Бэби» по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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