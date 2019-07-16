«Научите Машу дышать!». Младенцу из Перми нужна помощь, чтобы самостоятельно дышать

Маше Цыбульской всего 7 месяцев, а на долю это жизнерадостной и улыбчивой девочки уже выпало множество испытаний. Малышка страдает синдромом Пьера Робена – порок развития челюстно-лицевой области. Первые три месяца девочку кормили через специальный зонт. Сама есть она не могла.

Через некоторое время малышка научилась глотать, теперь Маша уже может кушать. Мама кормит ее через бутылочку.

Несмотря на такой прогресс и силу воли, самостоятельно дышать девочка пока не может. Пока ей помогает дышать аспиратор – специальный прибор, которым родители очищают дыхательные пути дочки.

Благотворительный фонд «Дедморозим» выдал Маше аспиратор на время, но врачи рекомендуют иметь собственный.

Чтобы Маша могла дышать, ей требуется портативный аспиратор и расходные материалы к нему. Для чуда нужно совсем немного – 46 205 рублей.