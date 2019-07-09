2019-07-08T18:56:15+03:00
Экономика

Андрей Слепнев: Увеличение экспортных поставок в регионах приведет к появлению новых рабочих мест

Меры по поддержке предприятий-экспортеров обсудили на выездном заседании Госсовета РФ в Перми
Андрей МАТЛИН
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Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.Фото: Андрей МАТЛИН
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Развитие экспорта, не связанного с поставками сырья, было одной из важных тем, которые рассматривались на выездном заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», которое состоялось в Перми. Участие в нем приняли заместитель председателя Правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представители федеральных министерств, главы регионов страны.

Также в нем участвовали руководители трех операторов, «ответственных» за три нацпроекта по направлению экономического роста. В том числе и Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.

- Андрей Александрович, почему была выбрана для такого заседания именно Пермь?

- Пермский край входит в число пилотных регионов, участвующих в национальных проектах, направленных на развитие бизнеса, в том числе и в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». И очень важно было посмотреть, какие усилия в этом и других регионах предпринимаются для развития экспорта, какие плоды они приносят. Практически все руководители субъектов Федерации, которые принимали участие в расширенном заседании в Перми, говорили про важность экспортной повестки. Регионы почувствовали, что могут реально заработать на экспортных поставках, что увеличение их объема приведет к появлению новых рабочих мест.

И мы с удовлетворением отмечаем, что 2019 год для пилотного региона по развитию экспорта - для Прикамья - стал годом ускорения. По итогам первых 4 месяцев этого года мы видим 20-процентное увеличение объема экспортных поставок в Прикамье. Это существенно выше, чем рост, достигнутый в среднем всеми субъектами Российской Федерации. Дают свой эффект корпоративные программы по поддержке экспортных усилий предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. Предпринимаются усилия для привлечения инвестиций с целью модернизации производств и повышения конкурентоспособности. В Пермском крае уже подано 24 заявки на участие в таких инвестиционных программах, и все они достаточно перспективные и интересные.

- Как предполагается поддерживать экспортеров?

- Уже сейчас в арсенале РЭЦ, входящего в группу ВЭБ.РФ, большой перечень инструментов, которые могут помочь компаниям расширить свои экспортные возможности, - это, в частности, программы акселерации, кредитование и страхование экспортных сделок, меры нефинансовой поддержки - поиск иностранного покупателя, аналитика зарубежных рынков, вопросы защиты интеллектуальной собственности и другие. Впервые на поддержку компаний, ориентированных на экспорт, выделяется беспрецедентный объем финансирования - 956 миллиардов рублей.

- Звучали ли на выездном заседании рабочей группы Госсовета какие-то конкретные предложения по развитию экспортных возможностей наших предприятий?

- Заседание было посвящено анализу тех наработок, которые были подготовлены в течение последнего полугодия. Есть очень серьезные предложения, которые показывают, что регионы очень активно включились в реализацию нацпроектов по экономическому направлению. В частности, подготовлены серьезные предложения по развитию международной кооперации и экспорта, касающиеся вовлечения предприятий в реализацию программ по повышению конкурентоспособности, усиления логистических возможностей Российской Федерации, вовлечения в различные программы продвижения продукции на международные рынки.

- Как известно, уже запущен первый пакет мер, направленный на снятие барьеров для тех, кто работает на экспорт. А о чем будет второй пакет, который сейчас готовится?

- По второму пакету мер поддержки развития экспорта мы провели стратегическую сессию с участием представителей бизнеса. Было подготовлено несколько десятков инициативных предложений. Предлагаются, например, дальнейшие шаги по упрощению налогового режима и механизмов контроля за продукцией двойного назначения, что очень важно, поскольку многие развитые в технологическом отношении предприятия, в том числе и в Перми, выпускают изделия, имеющие оборонное назначение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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