В Перми вновь ожидаются грозы и шквалистый ветер

Июль - середина лета, а особого тепла пермякам ждать не приходится. Как сообщили в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета, на этой неделе на европейскую часть России вновь будет поступать холодный воздух с Баренцева моря. Из-за этого там температура холоднее нормы на 4-5 градусов.

- В Пермском крае также неделя с 8 по 14 июля ожидается прохладной и влажной, - говорят синоптики. - Средняя температура на востоке края ожидается близкой к норме, на западу - на 1,5-2° ниже нормы. К выходным вероятно кратковременное повышение температуры в дневные часы до +23…+28°.

Погода похожа на ту, что мы испытали в первой половине лета 2017 года – сплошные дожди. В среднем за неделю осадков выпадет в полтора раза больше нормы. Также ожидаются сильные грозы.

В Перми есть вероятность повторения таких же интенсивных гроз со шквалистым ветром, какие обрушились на город вечером 4 июля.