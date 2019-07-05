2019-07-05T14:45:34+03:00
Общество

«Выспаться и плотно покушать». Командир пилотажной группы «Русские витязи» раскрыл секреты жизни летчиков-истребителей

И рассказал о предстоящем выступлении на авиационном фестивале «Крылья Пармы»
Алена ОВЧИННИКОВА
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Командир пилотажной группы «Русские витязи» Андрей Алексеев поделился секретами летчиков.Командир пилотажной группы «Русские витязи» Андрей Алексеев поделился секретами летчиков.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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В субботу, 6 июля, в Перми на авиабазе «Сокол» состоится традиционный фестиваль «Крылья Пармы». Зрителей, приехавших на авиабазу, ждет море интересного: впервые в статичной экспозиции будет представлен истребитель-бомбардировщик СУ-34. Можно будет сфотографироваться на его фоне или сделать сэлфи в кабине пилота.

Главной изюминкой фестиваля станет выступление «Русских витязей». Накануне полетов нам удалось пообщаться с командиром пилотажной группы Андреем Алексеевым, он рассказал о том, чем пилоты будут удивлять пермяков-гостей «Крыльев Пармы».

- Свою авиационную программу мы показываем в разных городах России, - рассказал начальник Центра показа авиационной техники полковник Андрей Алексеев. - В течение сезона она практически не меняется. В этом году мы покажем групповую программу (в составе будет четыре самолета) и одиночный пилотаж. Гости фестиваля увидят все фигуры высшего пилотажа, которые есть в нашем арсенале. Высота полета истребителей составит от 100 до 1800 метров. Самый сложный вопрос - это погода. Внесет ли она коррективы в завтрашний день? Надеемся, что прогноз будет благоприятный, ведь авиация во всем мире зависит от погоды.

Истребители МИГ-31, которые поднимутся в небо для показательных выступлений, могут летать в достаточно сложных погодных условиях, но для демонстрационных полетов необходимы определенные нормативы: высота нижней границы облачности должна быть не ниже 600 метров, а видимость не хуже пяти километров.

Истребители готовы для выполнения фигур высшего пилотажа. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Истребители готовы для выполнения фигур высшего пилотажа.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

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- Ни к одному из полетов мы не подходим обыденно, - объясняет летчик. – Каждый раз, поднимаясь в небо, мы испытываем определенные волнения и переживания. Каждый из наших летчиков всегда выкладывается по максимуму. Наша работа рутинной не является. Каждый полет - это полная самоотдача.

На вопрос, как пилоты настраиваются на предстоящий полет, Андрей Анатольевич ответил так: «Надо хорошо выспаться и плотно покушать. Это обязательные атрибуты летной работы. Летчик готов к полету, когда он хорошо поспал, хорошо поел и все дурные мысли из головы выбросил».

Летчики - люди суеверные, у каждого есть свои определенные приметы, но раскрывать их командир «Русских витязей» не стал. Зато рассказал о правилах, по которым живет.

- В жизни я всегда руководствуюсь преданностью делу, которому посвятил жизнь. Наша работа не терпит полумер, полуотдачи. Приходится отдаваться ей всецело – это самое главное! И еще очень важна честность. Мы даже летчиков отбираем по таким критериям, как порядочность и честность. Нам больше важны эти человеческие качества, чем летное мастерство, ведь летать мы их итак научим, а порядочным человека не сделаешь.

Карьера летчика у командира «Русских витязей» была предопределена. Летчиком был его отец и все свое детство Андрей Алексеев провел в авиационных гарнизонах.

- В детстве я мечтал стать и моряком, и пограничником, и танкистом, но к старшим классам мой жизненный путь сформировался: аэроклуб ДОСААФ, прыжки с парашютом, полеты на ИЛ-52 и летное училище. У командира «Русских витязей» жена и трое детей. А с Пермью у Андрея Алексеева связаны личные отношения: его сын учится в Пермском суворовском училище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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