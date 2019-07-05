Такая бумажная продукция пригодится и на пикнике, и в офисе

Лето – время пикников. Как вы думаете, без чего сложно обойтись во время отдыха на природе? Правильно, без бумажных средств санитарно-гигиенического назначения. Без тех же салфеток, например.

Без них как без рук и в офисе – чем, скажите, еще можно быстро протереть осевшую на столы и технику летнюю пыль, налетевшую из распахнутых окон?

- В летний сезон наша продукция пользуется немалым спросом, - говорят в ООО «Производственная фирма «Стандарт». – У нас ее заказывают компании, работающие в сфере питания, торговли, клининга, бюджетные организации. Наша дружная команда квалифицированных специалистов ориентирована на достойное качество продукции. Мы легко выходим за рамки привычных шаблонов работы, находя индивидуальный подход к каждому клиенту. Если вы ищете качественный товар по привлекательным ценам с индивидуальным подходом, тогда вам нужен «Стандарт»!

Действительно, продукция этого пермского производителя бумажных средств гигиены радует и своим внешним видом, и качеством, и весьма доступными ценами.

Обратиться в ООО «Производственная фирма «Стандарт» можно по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 105, корпус 21. Телефон: 8 (342) 257-59-69.