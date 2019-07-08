2019-07-08T16:16:07+03:00
Общество

«Их искали сотни человек». В полиции рассказали, где двое суток находились пропавший пермяк и его 8-летний сын

5 июля они пошли гулять и не вернулись домой
Елена КОНОВА
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В пятницу, 5 июля, в Перми пропали 42-летний пермяк и его 8-летний сын. Они ушли из дома по улице Быстрых и не вернулись обратно. Испуганная мама мальчика пыталась найти сына и мужа через родственников, но не смогла и пошла в полицию.

К поискам подключились волонтеры: сотни человек из поисково-спасательных отрядов Перми прочесывали дворы, подъезды Мотовилихинского района. Полицейские опрашивали педагогов и знакомых семьи.

Между тем, в соцсетях соседи семьи писали, что в тот вечер они видели, как пропавший мальчик рыдал, бегая около своих кричащих родителей.

- Поиски проходили и ночью, и днем, - рассказывали в отряде имени Ирины Бухановой. - Мы обошли все места, где мог бывать отец мальчика. К сожалению, результата не было.

И вот, вечером 7 июля, пермяка с сыном нашли живыми и невредимыми.

- Сотрудники полиции обнаружили отца в гостях у знакомого, сын был с ним, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожало. С родителями проведена профилактическая беседа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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