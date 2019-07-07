Отключения воды в Перми в июле: в середине лета в краевом центре «пересохнет» 100 многоэтажек

На следующей неделе в Перми произойдут массовые отключения водоснабжения в домах в связи с ремонтом водоводных сетей. Об этом сообщили в компании «Новогор Перикамье».

Так, сегодня, в воскресенье, уже «пересохли» дома на следующих улицах: на Пушкина, 15, 15А, 17, 17А и 44, Сибирской, 22В, 24, 30, 30А, 30А и 37, Вильвенской, 21, Мильчакова, 26, 28, 30, 33 и 35, Карпинского, 18, 20, 22 и 24, Льва Толстого, 49 и 51, Нытвенской, 5, Стахановской, 40, 42 и 44, Танкистов, 11, 18 и 20. Воду в эти дома обещают дать сегодня вечером.

В понедельник, завтра в 9.30, холодную воду ровно на сутки отключат в центре города в домах на Комсомольском проспекте. 43, 45, 47 и 49.

Во вторник с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на Декабристов, 10 и 6, Окулова, 12, Парашютной, 7а, КИМ, 60, Циолковского, 17.

В четверг, 11 июля, с 9.00 до 19.30 прекратится водоснабжение домов на улицах Братской, 60, Волховской, 7а, 26, Городцова, 31, Кавказской, 2Б, 6, 8 и 11, 15 и 33, ул. Кемеровской, 23, Красноуфимской, 70, Менжинского, 11, Ново-Ильинской, 52, Осокинской, 4. Суздальской, 57, Южноуральской, 12 и 15, Язьвинской, 1.

В пятницу, 12 июля, с 9.00 до 19.00 воду отключат в многоэтажках на улицах Бульвар Гагарина, 109, 111/1, 111/2 и 115.

В субботу, 13 июля, с 9.00 до 18.00 приостановят водоснабжение домов на улицах Букирева, 10, 10а, 15, 16, Генкеля, 1а, 1б, 3а, 4, 5, 6, 6 к3, 7, 7б к1, 8, 9 и 15, Газеты «Звезда», 42, 42А, 44, 44А, 45, 52, 54 и 67, Дзержинского, 2, 2а, 4, 12, 17, Данщина, 19, 19а, 28, Ленина, 89, 89в, 91, Комсомольском проспекте, 48, 50, 52, Сибирской, 55, Швецова, 31, 32, 39, 41, 50, Сухобруса, 25 и 27.

В следующее воскресенье, 14 июля, до вечера отключат воду в домах на следующих улицах: на Монастырской, 155, Петропавловской, 105 и 109, Плеханова, 12, 13 и Якуба Коласа, 9 и 11.