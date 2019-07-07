«Им все позволено?!» В Перми автомобиль Яндекс Такси столкнулся с пассажирским автобусом

Об историях, когда автомобили агрегаторов такси попадают во всевозможные ЧП, «Комсомолке» приходится писать почти каждую неделю. И нередко это касается именно бело-желто-черных автомобилей Яндекс Такси.

Поведение таксистов на дорогах и при обслуживании клиентов живо обсуждается в соцсетях Прикамья. «Им все позволено?!» - задаются вопросом пользователи различных пабликов.

Действительно, то утомленный могочасовым вращением баранки таксист умчит маленькую девочку, не заметив, что мама не успела сесть в машину. То просто проедет на красный свет, когда все остальные стоят на светофоре.

На этот раз темой для обсуждения стало видео аварии в районе Восточного обхода Перми, которое выложили на странице группы ВКонтакте «ЧП Пермь» в Instagram. И отличился опять-таки водитель Яндекс Такси.

В субботу вечером автомобиль этого агрегатора столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии серьезно пострадала пассажирка такси.

- Столкновение произошло в 18.58, 6 июля, - сообщили в экстренных службах. - Столкнулся автомобиль Яндекс Такси и частный автобус заказного маршрута. Таксист выезжал на Восточный обход со стороны улицы Цимлянской, двигаясь по Соликамскому тракту. 56-летняя пассажирка такси была госпитализирована.

- Сел в такое такси неделю назад, - пишет один из пользователей страницы. - Водитель мало того, что правила нарушал, у него при езде по городу на спидометре было 80-100 километров в час. Я говорю ему, мол, не спешу. Ответ водителя поразил: «Зато я тороплюсь, мне семью кормить!» А то, что чьи-то семьи могут пострадать от такой езды, его не волнует!

Как сообщили в ГИБДД, сейчас выясняются все обстоятельства этой аварии.

- 31-летний водитель такси на автомобиле «Киа Рио» двигался по Соликамскому тракту в сторону Восточного обхода, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - По предварительной информации, в 18.50 при выезде на Восточный обход он не предоставил преимущество в движении автобусу «Сетра». В результате ДТП пострадала 56-летняя пассажир «Киа». Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства автоаварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Им все можно?» В пермских соцсетях обсуждают видео с «Яндекс-Такси», проезжающим на красный

А также – снимок ДТП с участием желто-бело-черного автомобиля [видео] (подробнее…)