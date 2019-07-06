«Четыре дня в лесу, где водятся медведи». Рыбак из Пермского края заблудился, пытаясь напилить дров

В Пермском крае 36-летний рыбак заблудился в лесу, где водятся медведи и провел там почти четыре дня. Мужчину искали родственники, пожарные, полиция, лесники и волонтеры, но на четвертые сутки потеряшке удалось самостоятельно добраться до человеческого жилья.

- Все произошло в ночь с пятницы на субботу, 29 июня, - рассказали «Комсомолке» в ЕДДС Горнозаводского городского округа. – Около часа ночи три жителя поселка Теплая гора – семейная пара – мужчина и женщина и их 36-летний друг Николай отправились на рыбалку. До реки они доехали на Ниве, управлял которой Николай.

Машину оставили на берегу, а до места стоянки, где уже не раз ловили рыбу, шли пешком, правда, снасти пока оставили в машине. Стоянка находилась метрах в 300 от машины. Там рыбаки развели костер, посидели, выпили, собираясь к утру начать рыбачить. Около трех часов ночи стало холодать. Водитель решил вернуться к машине за пилой, чтобы напились и нарубить дров, но обратно уже не вернулся.

Пропавшего в тайге пермяка трое суток искали спасатели и полицейские 00:00 00:00

К утру семейная пара начала искать друга, но он как сквозь землю провалился. Его не было ни у машины, ни в округе.

- В 15.30 заявители позвонили в ЕДДС с просьбой помочь в поисках мужчины, - продолжает диспетчер. – В 21.00 на место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные, лесники, охотники. К поискам присоединились родственники, волонтеры, сотрудники Сарановской шахты и просто неравнодушные местные жители.

- Мы искали его двое с лишним суток, - рассказывает инспектор охраны и защиты леса Горнозаводского лесничества Ольга Жукова. – Это место, где потеряться довольно сложно, так как оно ограничено рекой и дорогами. До ближайшего поселка Старый Бисер не так уж и далеко, около 11 километров. Правда, есть две опасности: болото и медведи, которые водятся в этих местах. На третьи сутки мы и вправду начали думать, что с Николаем случилось что-то нехорошее. Но мы все равно ходили вдоль реки, около дорог, проверяли все заходы в лес. Охотники стреляли в воздух, чтобы Николай смог выйти на звук выстрела, но все было тщетно.

Во вторник, 2 июля днем отцу мужчины, который вместе с дочерью – сестрой Николая - принимал участие в поисках, позвонили из поселка Старый Бисер и сообщили, что его сын сам вышел из леса. Шли четвертые сутки, как он пропал.

Мужчина был жив, только сильно промерз и оголодал. Ягоды в лесу еще не поспели, все эти дни ему пришлось питаться травой кислицей и пить одну воду.

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