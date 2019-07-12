2019-07-12T11:17:19+03:00
Происшествия

«Уходил от столкновения». Стали известны подробности аварии у здания администрации в центре Перми

В ДТП пострадала 38-летняя женщина [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: ГИБДД по ПермиФото: ГИБДД по Перми
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Утром в Ленинском районе Перми произошла авария. Автомобиль «Лада» сбил велосипедистку и влетел в здание администрации. В результате ДТП пострадала велосипедистка.

В ГИБДД по Перми сообщили, что водитель «Лады» пытался избежать столкновения с другим автомобилем, но все-таки нарушил правила дорожного движения - выехал на «красный».

- По предварительной информации, 28-летний водитель «Лады», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, уходя от столкновения с автомобилем "Toyota Corolla", допустил выезд на тротуар с последующим наездом на девушку-велосипедиста, которая ждала разрешающего сигнала светофора, - рассказали в ведомстве.

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В здание пермской администрации врезался автомобиль
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Через несколько минут после аварии на месте ЧП уже была реанимационная бригада «Скорой помощи». Помощь была необходима 38-летней велосипедистке. Женщина получила травмы головы.

- Она получила сотрясение головного мозга и ушиб теменной области головы. Госпитализирована в Городскую клиническую больницу им. Тверье, - сообщили медики.

Фото: Инстаграм @chp_59

Фото: Инстаграм @chp_59

Кроме того, водитель автомобиля " Lada Granta "допустил повреждение фасада административного здания и опоры дорожного знака.

По факту произошедшего проводится проверка, уточняются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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