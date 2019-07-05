2019-07-05T14:05:26+03:00
Общество

«Шикарное декольте!» Катерина Шпица рассказала, с какими приключениями она раздобыла платье для Кинотавра

Подписчики отметили, что оно очень идет пермской актрисе
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Катерина Шпица на закрытии фестиваляКатерина Шпица на закрытии фестиваляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Катерина Шпица рассказала о платье, которое она выбрала для красной дорожки фестиваля Кинотавр. Изначально, как пишет актриса в своем Instagram, для мероприятия планировалось купить другое платье. Но 10 июня актрису из Перми поставили перед фактом - наряда не будет.

- А подобрать мне вечернее платье очень сложно: невысокий рост плюс субтильная комплекция, - рассказала Катерина. - Именно поэтому для самых ответственных выходов, я, как правило, выбираю индивидуальный пошив. И вот тут началось волшебство, которое вершила мой стилист.

Но появились дизайнеры, которые сотворили для Катерины прекрасное платье. Только надо было доставить его в Москву. Тогда образовалась целая цепочка людей, которые были готовы помочь актрисе. Так, 14 июня Катерина проверила сообщение и увидела, что муж ее приятельницы летит из ОАЭ в Россию, в Питер. Он привез коробку с платьем.

- Выясняется, что утром из Питера в Сочи на Кинотавр летит чудесная актриса Светлана Камынина, - продолжает Катерина Шпица. - Она любезно соглашается помочь. Дима прилетает в Пулково. Оставляет коробку в камере хранения на имя Светланы, и рано утром 15 июня платье попадает на борт рейса Санкт-Петербург - Сочи! В аэропорту Адлера все, кто видит коробку, ржут и присылают видео о ее судьбе.

В итоге платье попало к Катерине. Актриса поблагодарила в посте всех тех, кто помогал ей с нарядом. А подписчики в комментариях подтвердили, что Катерина была невероятно красиво в этом платье.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Катерина Шпица
21751 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Вот это декольте - шикарное! Вам очень идет! - пишут они в комментариях. - Красавица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мусорные полигоны - это химические бомбы замедленного действия»: Заслуженный профессор МГУ рассказал, почему сжигать отходы безопаснее, чем хранить их на свалках
Валерий Петросян уверен, современные технологии делают заводы по термической переработке отходов абсолютно безвредными
Ссылка на Урал: Бывший вице-президент футбольного клуба Монако отправил сына с лазурных берегов в российскую реальность
Сын Вадима Васильева катается по Екатеринбургу на дешевой иномарке и живет в обычной квартире. Также парень порадовал отца внуком от простой уральской девушки
Новости 24
Как сформировать правильные пищевые привычки
В «БКС Брокер» рассказали, где ошибаются новички
В Прикамье за 2019 года выявили 1623 ВИЧ-инфицированных
В Перми откроется еще один ресторан «KFC»
В Прикамье женщину обвиняют в жестоком обращении с 10-летней дочерью
В Перми вице-премьер Антон Силуанов посетил выставку инновационных достижений края
В Пермском крае подросток избил ведром старшего брата, а потом ударил ножом из-за куртки
Пермский международный аэропорт увеличил пассажиропоток на 20 %
В Перми прошел выездной день донора
В Прикамье в ДТП с "Газелью" пострадали двое детей
В Перми изменится расписание трамваев №5 и №8
В Прикамье сотрудник заправки продавал вещи, украденные подростками
Работники пермского «УРАЛХИМа» провели экомарафон
«Машину смяло, как консервную банку». В Прикамье отечественная легковушка столкнулась с иномаркой
В Перми увеличилось количество ДТП с пассажирскими автобусами
В Перми пройдет бесплатный мастер-класс по йоге и растяжке
В день закрытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку
Жительница Прикамья стала затворницей, чтобы скрыться от приставов
В ДТП с автобусом Перми пострадали два человека