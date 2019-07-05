«Шикарное декольте!» Катерина Шпица рассказала, с какими приключениями она раздобыла платье для Кинотавра

Катерина Шпица рассказала о платье, которое она выбрала для красной дорожки фестиваля Кинотавр. Изначально, как пишет актриса в своем Instagram, для мероприятия планировалось купить другое платье. Но 10 июня актрису из Перми поставили перед фактом - наряда не будет.

- А подобрать мне вечернее платье очень сложно: невысокий рост плюс субтильная комплекция, - рассказала Катерина. - Именно поэтому для самых ответственных выходов, я, как правило, выбираю индивидуальный пошив. И вот тут началось волшебство, которое вершила мой стилист.

Но появились дизайнеры, которые сотворили для Катерины прекрасное платье. Только надо было доставить его в Москву. Тогда образовалась целая цепочка людей, которые были готовы помочь актрисе. Так, 14 июня Катерина проверила сообщение и увидела, что муж ее приятельницы летит из ОАЭ в Россию, в Питер. Он привез коробку с платьем.

- Выясняется, что утром из Питера в Сочи на Кинотавр летит чудесная актриса Светлана Камынина, - продолжает Катерина Шпица. - Она любезно соглашается помочь. Дима прилетает в Пулково. Оставляет коробку в камере хранения на имя Светланы, и рано утром 15 июня платье попадает на борт рейса Санкт-Петербург - Сочи! В аэропорту Адлера все, кто видит коробку, ржут и присылают видео о ее судьбе.

В итоге платье попало к Катерине. Актриса поблагодарила в посте всех тех, кто помогал ей с нарядом. А подписчики в комментариях подтвердили, что Катерина была невероятно красиво в этом платье.

katerinashpitsa Катерина Шпица

- Вот это декольте - шикарное! Вам очень идет! - пишут они в комментариях. - Красавица.