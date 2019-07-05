2019-07-05T11:23:51+03:00
Общество

«Глаза грустные-грустные». Волонтеры спасли от смерти алабая, который полгода сидел на цепи в кузове машины

Сейчас пермяки лечат Мишу
Елена КОНОВА
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Алабай Миша. Фото Сергея ШахторинаАлабай Миша. Фото Сергея Шахторина
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- Как до такого можно было довести пса? Смотреть страшно! - возмущаются пермяки. - У бедняги глаза грустные-грустные.

Пермский зоозащитник Сергей Шахторин вместе с другими волонтерами спасли двухлетнего алабая Мишу.

- Он жил в ржавом кузове автомобиля вместо будки, на полу которого валялись старые гнилые доски, - говорят волонтеры. - Полгода назад «хозяева» затянули брезентовый ошейник на его шее и завязали его. А снять не смогли - Мише было больно, он рычал. В результате у него образовалась ужасная рана.

Сергей поговорил с хозяевами бедняги и попросил отдать ему Мишу. Те, по словам зоозащитника, согласились. Ведь алабаи, как и любые другие собаки, нуждаются в особом рационе, режиме дня и жить должны в других условиях.

- Сначала мы Мишу успокоили, затем я обработал рану, на что алабай стал огрызаться - шея очень болит, - пишет Сергей. - Потом мы смогли посадить его в машину и временно отвезти в приют. Выражаю всем, кто помогал материально и морально, огромную благодарность. Миша спасен от смерти, и теперь будет тихонько восстанавливаться, приходить в себя после этого кошмара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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