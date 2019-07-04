«30 миллионов долларов ушли за границу». В Перми осудили банду валютчиков

В Перми пятеро участников организованной группы признаны виновными в незаконной банковской деятельности и валютных операциях. С января по ноябрь 2014 они совершили незаконные валютные операции по переводу более 30 миллионов долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год – миллиард рублей) на счета, открытые в кредитных организациях Гонконга.

Дело было поставлено так – на территории Пермского края, а также в Новосибирской, Московской и Свердловской областях валютчики находили людей, которым нужно было обналичить деньги со счетов организаций. И за определенный процент от суммы проводили различные банковские операции. При этом преступники использовали подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. В результате они получили доход на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Задержали нелегальных валютчиков в мае 2016 года во время совместной спецоперации сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и регионального управления ФСБ России.

- Предварительное расследование продолжалось два года, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - В основу обвинения легли 103 тома уголовного дела.

В состав группы входило семеро человек – четверо исполнителей и трое организаторов. В прошлом году с двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Приговором суда им было назначено наказание по 3,5 и 4,5 лет лишения свободы со штрафом.

А 4 июля Мотовилихинский районный суд признал виновными остальных участников группы.

Троих из них приговорили к лишению свободы на сроки от 6,5 до 8,5 лет со штрафами от 500 до 700 тысяч рублей. Еще две участницы освобождены от лишения свободы в связи с амнистией. Но штрафы в 370 и 400 тысяч рублей им платить все равно придется.