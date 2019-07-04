2019-07-04T21:59:01+03:00
Происшествия

В Перми пропала Ксюша Макарова – координатор Поискового отряда имени Ирины Бухановой

Волонтеры вышли на ее поиски
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Ксюша Макарова пропала днем 4 июля.Ксюша Макарова пропала днем 4 июля.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Так не бывает, не может быть, – но человек, который помогает искать потерявшихся людей, сама пропала. Координатор Поискового отряда имени Ирины Бухановой 28-летняя Ксения Макарова, которую все зовут только по-доброму – Ксюшей, исчезла сегодня, 4 июля. В 17.00 она уехала на своей машине «Киа Рио», госномер К915СК от дома №17 по улице Декабристов и с тех пор ее никто не видел. Мобильный телефон Ксюши оказался отключен.

- Она никогда не выключает телефон, - рассказали ее коллеги по поисковому отряду.

Волонтеры объявили сбор на поиски Ксюши. Добровольцы собираются вечером 4 июля по адресу: г. Пермь, ул. Леонова, 17. Всем, кто готов присоединиться к поискам, напоминают: надо одеться тепло, в закрытую, непромокаемую одежду, надеть удобную обувь. Взять с собой: питьевую воду или чай, еду, свистки, дождевики. Обязательно - фонари.

Приметы Ксении Макаровой: рост 165 см, темные кудрявые волосы, карие глаза.

Все, кто видел ее или ее машину, пожалуйста, позвоните координатору поисков Елене: 89638834850, 89223792126.

ИСТОЧНИК KP.RU

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