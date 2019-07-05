2019-07-05T09:06:01+03:00
Общество

Погода на выходные с 5 по 7 июля в Перми: будет прохладно и дождливо

Погода на выходные с 5 по 7 июля в Перми: температура воздуха будет ниже нормы
Андрей МАТЛИН
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Опять дождик!Опять дождик!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Начало второго летнего месяца не радует пермяков теплом. Увы, и первые июльские выходные будут прохладными и дождливыми.

- Обычно в начале июля для нас вполне привычны дневные температуры до +25 градусов, но сейчас температура воздуха будет ниже нормы градусов на пять, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – К сожалению, не обойдется в выходные и без дождя. Ветер будет умеренным, но порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В пятницу днем в Перми температура воздуха не превысит +17 градусов. Будет облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается.

В субботу если и будет теплее, то совсем чуть-чуть – до +18 градусов. При этом в первой половине дня повсеместно пройдут небольшие дожди.

В воскресенье днем в Перми будет по-прежнему прохладно – до +17 градусов. День обещает быть пасмурным, а во второй половине дня пройдут дожди.

В понедельник на следующей неделе теплее не станет, воздух опять не сможет прогреться выше +17 градусов. Во вторник если и потеплеет, то совсем незначительно – до +20 градусов. При этом всю следующую неделю вероятны осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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