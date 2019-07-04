Куда в Перми пойти в выходные 6 и 7 июля: «Русские витязи», «Братья Грим» и театр «Карабаска»

«Крылья Пармы»

В эту субботу на военной авиабазе «Сокол» в Перми вновь пройдет авиационный фестиваль «Крылья Пармы». Главной «изюминкой» авиашоу станут показательные выступления группы высшего пилотажа «Русские витязи». Группа - единственная в мире, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса «тяжелый истребитель» - многоцелевых истребителях Су-30СМ.

В программу показательных полетов войдут групповой высший пилотаж четырех, пяти и шести самолетов, синхронный встречный пилотаж двух самолетов и одиночный высший пилотаж.

По традиции авиашоу будет сопровождаться праздничной программой. Зрители смогут увидеть вблизи боевые самолеты и сделать селфи в кабине Су-24 и МиГ-31. Впервые на статичной экспозиции будет представлен Су-34, многофункциональный истребитель-бомбардировщик. За характерную сплюснутую форму носа самолета летчики ласково его называют «Утенок».

Аэродром «Сокол»

6 июля с 12.00 до 18.00 (0+)

Вход свободный

Заезд на аэродром на автомобиле будет только со стороны улицы Промышленной. Парковка для транспорта - в четырех километрах от авиабазы «Сокол». От парковки до авиабазы можно дойти пешком либо доехать на бесплатных автобусах-шатлах.

Со стороны шоссе Космонавтов на аэродром будут заезжать только бесплатные автобусы, которые отправляются от парковки магазина «Леруа Мерлен» (ш. Космонавтов, 164б). До авиабазы автобус следует без остановок. Автобусы будут ходить от «Леруа Мерлен» с 10.00 до 16.00, а из «Сокола» будут отправляться до 20.00. Количество автобусов в этом году увеличено в два раза.

«Небесная ярмарка»

На закрытии "Небесной ярмарки" выступят "Братья Грим".Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В эту субботу в Кунгуре завершается фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». На церемонии закрытия, которая пройдет на стадионе «Труд», пройдут показательные выступления сверхлегкой авиации - самолетов, вертолетов, парапланов и дельталетов, состоится пиротехническое файер-шоу. Затем выступит группа «Братья Грим». Музыканты исполнят свои главные хиты, такие как «Ресницы» и «Кустурица», а также представят композиции из современного репертуара. Завершится фестиваль «Танцем Слонов» - зрелищным представлением, в котором под музыку «танцуют» двадцать светящихся аэростатов.

Кунгур, стадион «Труд»

6 июля с 22.00 до 0.30 (12+)

Билеты: 295 - 410 руб.

Как доехать до Кунгура: на машине - по трассе Пермь - Екатеринбург около 80 км, или на автобусе - из Перми с автовокзала до Кунгура (они отправляются с раннего утра, ходят до позднего вечера с промежутком в 15 - 30 минут). А также на электричках, которые ходят через полтора-два часа, стоимость билета - 186 рублей.

«Выходные на набережной»

В Перми на набережной продолжится фестиваль уличных театров. В субботу, 6 июля, в 17.00 на променадной части набережной выступят театр «Карабаска» со спектаклем «Путешествие с Луной» и школа-студия режиссуры и театра Галины Гусевой с постановкой «Однажды в лесу».

В воскресенье, 7 июля, в 14.00 эти спектакли повторятся. А в 17.00 все желающие смогут принять участие в большом мастер-классе по зумбе.

Набережная Камы

6, 7 июля (0+)

Вход свободный

«Праздник огурца»

Ежегодно в деревне Казаево проходит Праздник огурца. Традиционно проходят костюмированное шествие «Огородный карнавал», «Огуречная эстафета», конкурсы на лучший костюм огурца и, конечно, дегустации огурцов во всех видах - свежих, малосольных, маринованных, фаршированных и даже жареных и запеченных.

Д. Казаево, Кунгурский район

7 июля с 12.00. (0+)

Вход свободный

Как добраться: на автомобиле по трассе Пермь -Кунгур до отворота на Ергач, расстояние от Ергача до Казаево -1,7 км. Также можно доехать на электричке или на автобусе, следующем до Кунгура до отворота на Ергач.

Ежегодно в деревне Казаево проходит Праздник огурца.

«Веникфест»

7 июля на берегу Камы пройдет семейный фестиваль «Веникфест». Гости праздника смогут попариться в банях на разный вкус и характер, принять участие в первом открытом чемпионате Пермского края по банному искусству, потренироваться в искусстве парения. Завершится летний день Трезвой вечеринкой. На сцене Веникфеста выступят творческие коллективы Перми и приглашенные звезды.

Digital Port

Решетниковский спуск, 1

7 июля в 11.00 (0+)

Билеты: 400 рублей, для детей до 14 лет - 50 рублей, дети до 10 лет - бесплатно.