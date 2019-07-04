Музей в Чердыни вновь начнет принимать посетителей

На минувшей неделе на дверях Чердынского музея появились объявления: «С 1 июля по техническим причинам будут закрыты для посещения все здания муниципального бюджетного учреждения «Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина». Эти несколько скромных строчек вызвали бурный скандал не только в Пермском крае. Ситуацией заинтересовался даже президент Союза музеев России, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Дело в том, что Чердынский музей, несмотря на его скромный статус муниципального учреждения культуры, обладает одной из наиболее крупных и ценных коллекций в Прикамье. В его фондах более 110 тысяч экспонатов, в том числе уникальные вещи: предметы пермского звериного стиля, старинные иконы, деревянная скульптура, ценнейшие рукописные книги и сасанидское серебро. Правда, посетители могут увидеть только крупицы – здания музея нуждаются в реставрации и не могут обеспечить безопасное экспонирование богатейшей коллекции. Но и то, что представлено в музейных витринах, поражает - жертвенный скифский котел, датируемый 1-5 веками до нашей эры, иранские серебряные блюда первой половины 7 века, бронзовый идол в пермском зверином стиле, созданный в 1-3 веках. Все это относится к национальному достоянию России и находится в Чердынском музее на хранении.

Скифский котел - лишь один из уникальных экспонатов музея.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Смотрителей вывели за штат

Хранить - значит, беречь. Кто отвечает за сохранность экспонатов любого музея? Смотрители. Это не просто бабушки, которые сидят на стульчиках да раз в день обметают витрины. Именно смотрители следят за состоянием музейных ценностей и несут за них персональную материальную ответственность.

И вот этих смотрителей районные власти просто-напросто уволили из музея. Вернее, согласно официальным документам, их перевели в другую организацию – Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений. Но при этом с ними не были заключены договоры о материальной ответственности, то есть смотрители теперь не отвечают за сохранность уникальных экспонатов. Да и не могут. По закону такую ответственность можно возлагать только на штатных сотрудников музея, а не на посторонних людей.

К тому же с 1 июля во всех культурных учреждениях, продающих билеты и сувениры, должны быть установлены онлайн-кассы, данные с которых поступали бы напрямую в налоговое ведомство, чтобы финансовая деятельность стала прозрачнее. Арифметика простая - для четырех зданий Чердынского музея требуется четыре онлайн-кассы. Каждая из них стоит около 18 тысяч рублей. На все надо 72 тысячи. Но эти деньги не были заложены в бюджет музея. И администрация района не оплатила приобретение онлайн-касс. А продажа билетов без этих касс грозит музею административной ответственностью - проще говоря, крупными штрафами.

К тому же кассы кассами, но для их деятельности требуются еще и кассиры. Ранее районные власти сократили в музее ставки кассиров. Их обязанности директору пришлось возложить все на тех же смотрителей, которых у него теперь не стало. Даже обычные билеты продавать некому.

Так и получилось, что музей не мог принимать посетителей. Вот и пришлось директору Чердынского музея Александру Мистрюкову «закрывать избушку на клюшку». Научная работа не прекращалась, а вот экскурсантам вход был закрыт.

Прошло экстренное совещание

Скандал с музеем разросся до таких размеров, что потребовалось вмешательство краевых властей. 3 июля на экстренное совещание в Чердынь прибыли министр культуры Вячеслав Торчинский, министр территориального развития Александр Борисов, а также руководство Пермской художественной галереи и представители профсоюзов.

Совещание вышло бурным. Глава Чердынского района Андрей Ламанов, похоже, искренне не понимал, что тут обсуждать.

- Проблема не стоит вообще ничего, - заявил он. - Во всем виноват директор музея, который и должен отвечать за сохранность. Что нам теперь, у каждой витрины охранника поставить? Мы просто убрали функции, несвойственные для работников музея.

Собственно говоря, вывод на аутсорсинг ряда технических служб – общероссийская тенденция. Даже в Пермской художественной галерее смотрители находятся вне штата. Вот только в главном музее Пермского края заключен договор с лицензированным частным охранным предприятием, которое и отвечает за безопасность экспонатов. А в Чердыни вначале уволили смотрителей, а потом начали думать, как теперь заботиться о сохранности музейных ценностей. Во всяком случае, соглашение между двумя учреждениями – краеведческим музеем и Центром обеспечения деятельности муниципальных учреждений – к моменту проведения совещания не было подписано.

- Надо понимать, что основная функция музея - сохранение того исторического и культурного наследия, которое находится в районе, - отметила директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян. - Это наследие дано нам в управление государством, это не наша собственность. И мы можем его только приумножить, а не разрушить и не потерять. Это то, что должны понимать все участники процесса: и администрация района, и музей, и представители краевой власти.

Как подчеркнула Юлия Тавризян, любой музей работает в соответствии с трехсторонним соглашением между учредителем, директором и Министерством культуры Российской Федерации, которое делегирует право на хранение экспонатов национального музейного фонда.

А при невыполнении условий этого соглашения, необеспечении надлежащего хранения, при угрозе безопасности экспонатов коллекция у музея может быть изъята. Таким образом, из-за неграмотных поспешных действий главы Чердынского района Пермский край может лишиться уникальных ценностей. А сама Чердынь – большей части своей привлекательности для туристов. Ведь в этой небольшой, полностью дотационной территории значительную часть дохода составляют поступления от туризма. Кстати, согласно муниципальному заказу за год музей должен продать 15 700 билетов. Стоят они недорого – от 35 до 70 рублей. Но для Чердынского бюджета – неплохое пополнение.

До конца недели – вход бесплатный

Идеальным решением проблемы стал бы возврат на нулевую точку – до всех переводов и увольнений. Как в компьютерных играх, когда видишь, что путь оказался тупиковым, и возвращаешься на начальный уровень. Но в жизни так не получается. У смотрителей в трудовых книжках уже появились новые записи, а срок установки онлайн-касс определен законом. Поэтому было решено, что 4 июля музей откроет свои двери для посетителей.

- Никакие управленческие решения не должны приводить к тому, чтобы в музей был закрыт доступ посетителей, - подытожил министр культуры Вячеслав Торчинский. - Все остальное можно решать в рабочем порядке, в том числе и менять структуру управления. Но закрытие музея – это недопустимо. Со стороны администрации Чердынского района был допущен ряд ошибок. Сейчас мы во всем разобрались, и, несмотря на эмоции со всех сторон, есть понимание, что музей должен работать.

В итоге между краеведческим музеем и Центром обеспечения деятельности муниципальных учреждений будет подписан договор, соответствующий музейным требованиям. За его образец взяли договор, используемый Пермской государственной художественной галереей. В штат музея вернут две ставки кассиров. А так как для приобретения онлайн-касс потребуется определенное время, то до понедельника, 8 июля, во все здания Чердынского краеведческого музея вход будет свободным. А после установки касс музей сможет вернуться к нормальному режиму работы, в том числе продавать билеты и сувенирную продукцию, проводить экскурсии.