2019-07-04T08:43:48+03:00
Звезды

Финал скандала в Чердыни: музей до конца недели будет принимать посетителей бесплатно

Это было решено на совещании, проведенном министром культуры края
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Музей открыли для посетителей.Музей открыли для посетителей.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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1 июля Чердынский музей, обладатель одной из наиболее крупных и ценных коллекций в Прикамье, закрылся для посетителей. Причин тому было две. Во-первых, администрация района перевела музейных смотрителей в другую организацию - Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений. При этом с ними не были заключены договоры о материальной ответственности, то есть они не отвечали за сохранность уникальных экспонатов. Да и приказы о их приеме на работу появились задним числом. А во-вторых, в музее не было онлайн-касс, которые должны быть установлены во всех учреждениях, продающих билеты.

Таким образом, музей не мог принимать посетителей.

Скандал с музеем разросся до таких размеров, что потребовалось вмешательство краевых властей. На совещание в Чердынь прибыли министр культуры Вячеслав Торчинский и министр территориального развития Александр Борисов.

В результате было решено, что в четверг, 4 июля, Чердынский музей откроется для посетителей. Со смотрителями подпишут договоры. А так как для приобретения онлайн-касс потребуется определенное время, то до понедельника, 8 июля, во все здания Чердынскего краеведческого музея, вход будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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