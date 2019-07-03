«Она была душой компании». Пермяка могут отправить на принудительное лечение за убийство 12-летней девочки

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении жителя Прикамья. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки.

Трагедия произошла в Лысьве в ноябре прошлого года. 12-летняя Ирина (имя изменено - прим.ред.) ушла в школу, но домой не вернулась. Обеспокоенные родители обратились в полицию - раньше девочка никогда не пропадала. Ее тело нашли на следующий день в квартире Сергея, который проживал в том же подъезде, что и Ирина.

- Он ее затащил в квартиру, изнасиловал и убил, - рассказывали следователи.

Вся Лысьва скорбела по погибшей девочке - в школе ее называли душой компании, активисткой. Она любила баскетбол и хорошо в него играла.

- Я не знал, что тут живет такой человек, - только и сказал нам отец Ирины.

Жильцы дома сообщили, что подозреваемый в убийстве девочки Сергей ранее был неоднократно судим. Еще двадцать лет назад он заманил в квартиру девочку и запер ее в шкафу, угрожая убийством. Она просидела там несколько дней, а затем сбежала.

- Еще одно происшествие случилось спустя несколько лет - Сергей убил собаку, причем очень жестоко, - говорили очевидцы. - А еще через несколько лет он убил человека, его посадили в тюрьму. Два года назад он вышел на свободу по УДО, устроился на работу грузчиком. Вел себя вроде адекватно, максимум здоровался.

По подозрению в убийстве Ирины его арестовали 19 ноября. Когда Сергей шел по коридору в коридоре суда, он улыбался журналистам.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, на днях завершилось расследование уголовного дела.

- Следствием была проведена кропотливая работа, допрошено более 25 свидетелей, проведены 7 судебных экспертиз, а также психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщили в пресс-службе. - Согласно ей мужчина страдал на протяжении нескольких лет хроническим психическим расстройством. Он представляет опасность для себя и окружающих, поэтому нуждается в принудительном лечении.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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